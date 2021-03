Biznes nie chce składek ZUS od umów o dzieło

Business Centre Club (BCC) przeprowadził wśród swoich członków ankietę na temat rządowych przymiarek do obłożenia umów o dzieło składkami na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe).

- Powrót do pomysłu pełnego oskładkowania wszystkich umów w czasie epidemii, kiedy przedsiębiorcy walczą o utrzymanie miejsc pracy, wydaje się zaskakującą koncepcją. To rozwiązanie zwiększy koszty zatrudnienia, a na takie obciążenia wielu pracodawców nie jest i nie będzie gotowych w najbliższych miesiącach. Może to również doprowadzić do wzrostu bezrobocia – ostrzega Dorota Dula, ekspertka BCC.