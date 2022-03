Biznes pod skrzydłami aniołów biznesu. Oto najlepsi w Polsce

Główna nagroda konkursu Business Angel of the Year trafiła do znanego menedżera, któremu inwestowanie w spółki dało aż 20-krotny zysk. Wyróżnieni zostali także inwestorzy wspierający tech-biznesy, najskuteczniej torujący spółkom drogę do giełdowego debiutu i osoby mające wpływ na rozwój ekosystemu startupowego. Przy okazji gali konkursowej nie mogło jednak zabraknąć niezwykle ważnych dyskusji o przyszłości Ukrainy i wpływie wojny na rynek venture capital.

Znane są już wyniki tegorocznego konkursu Business Angel of the Year (BAY) organizowanego przez COBIN Angels, a tym samym najlepsi inwestorzy prywatni i fundusz venture capital (VC) współinwestujące z aniołami biznesu. Oto kto znalazł się w czołówce. Pierwsza liga polskich inwestorów Aniołem Biznesu Roku 2021 został Piotr Romanowski, który od 2009 r. inwestuje w spółki z obszaru biotechnologii i fintechy. W portfelu inwestycyjnym ma m.in. AI Clearing, gesund.ai, Kevin, MNM Bioscience, Molecule.one, Titanbay, a także notowane na giełdzie Selvitę i Ryvu Therapeutics. Dotychczasowe inwestycje przyniosły mu aż 20-krotny zysk, co ujawnił podczas gali finałowej konkursu. Sukces roku Zainwestowałem w 2009 r. w spółkę Selvita, poprzez realizację stopniowego exitu – spółka nadal jest kluczowym elementem mojego portfolio. Inwestując w tamtym okresie nie znałem jeszcze nawet pojęcia angel investingu, ale poszukiwałem inwestycji w sektorze biotechnologii. Wierzyłem, że sukces mogą odnieść ludzie, którzy mają za sobą doświadczenie w budowaniu biznesów - powiedział Piotr Romanowski, Anioł Biznesu Roku 2021 (po lewej). Nagrodę wręczyli Joanna Boldok-Murray z UBS oraz Robert Ługowski z COBIN Angels. Bartlomiej Sawka / Cinefoto.pl Debiutantem Roku 2021 został Roman Pałac, prezes Gemini Polska. Menedżer od lat skutecznie wspomaga start-upy w transformacji biznesowej, rozwoju sprzedaży i strategii. W konkursie przyznano ponadto Nagrodę Ekosystemu by OVHcloud – trafiła w ręce Olgi Sobieraj, konsultantki biznesowej i marketingowej, certyfikowanej coach biznesowej i mentorki EMCC. Została doceniona za dzielenie się ekspercką wiedzą ze start-upami oraz działalność w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu. W tym roku po raz pierwszy została przyznana nagroda dla funduszu VC - Venture Award by VCLeaders. Trafiła do Inovo Venture Partners, podmiotu którzy 70 proc. swoich inwestycji zrealizował z polskimi lub zagranicznymi aniołami biznesu. Najciekawsze inwestycje Inovo to: Booksy, Spacelift, Tidio, Zowie Inc., Infermedica, Jutro Medical, Packhelp. O szybkim rozwoju sektora aniołów biznesu w Polsce świadczy dwukrotny wzrost liczby nadesłanych zgłoszeń do konkursu BAY w porównaniu z ubiegłym rokiem. Najlepsi zostali wyłonieni z ponad 200 kandydatów. – Rok 2021 był relatywnie dobry dla start-upów i aniołów biznesu. Dokonano inwestycji o łącznej wartości ponad 3,5 mld zł. Dalszy rozwój start-upów wymaga odpowiedniej struktury rynku inwestorskiego, a w Polsce brakuje aniołów biznesu, nadal istnieje potrzeba zwiększenia ich liczbę o rząd wielkości - zaznaczył podczas otwarcia gali konkurs BAY Robert Ługowski, założyciel i partner zarządzający COBIN Angels. Dodał, że przedstawicielom sektora CV przyszło się spotkać w jeszcze trudniejszych okolicznościach niż te wywołane przez pandemię. Temat bieżącej sytuacji w Ukrainie, wpływu wojny na rynek venture capita i możliwości wspierania ludności ukraińskiej przewijał się podczas oficjalnych i kuluarowych dyskusji. Historia COBIN Angels Klub inwestorów indywidualnych (aniołów biznesu) został uruchomiony w 2015 r. w Warszawie. Angażuje się w rozwój firm o wysokim potencjale wzrostu ze szczególnym uwzględnieniem projektów z sektora technologicznego. Łączy start-upy z prywatnymi inwestorami, oferując założycielom możliwość pozyskania finansowania, a członkom klubu efektywny i wygodny sposób na inwestowanie. Z klubem współpracuje ponad 100 aniołów biznesu. Członkowie COBIN Angels zainwestowali m.in. w spółki: Photon, Salesbook, NOA Marine. COBIN Angels prowadzi inicjatywy edukacyjne i informacyjne, promujące działalność aniołów biznesu w Polsce. Technologiczna armia Tech to the Rescue Środowisko startupowo-inwestorskie bardzo szybko zaoferowało pomoc ukraińskim uchodźcom. Przykładem są zbiórka dla Polskiej Akcji Humanitarnej organizowane pod hasłem “Startupy dla Ukrainy” oraz inicjatywa #TechforUkraine zrodzona w fundacji Tech to the Rescue. Kampania #TechforUkraine zjednoczyła ponad 450 firm technologicznych z Polski i ponad 40 innych krajów. Wszystkie są gotowe zaangażować się w przygotowywanie cyfrowych projektów wspierających organizacje pozarządowe w działalności humanitarnej i charytatywnej. – Trudno nam dziś przeżywać finałowa galę konkursu BAY w pełnej radości ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie. Polacy tłumnie zdecydowali się nieść pomoc, ale szczególnie istotne jest działanie w sposób skoordynowany i systemowy - zaznaczył obecny na wydarzeniu Jacek Siadkowski, dyrektor zarządzający Tech to the Rescue. Zsynchronizowane działania Nasza pomoc musi mieć sens nie tylko w kontekście pięciu dni, ale kolejnych pięciu lat - zaznaczył Jacek Siadkowski, szef fundacji Tech to the Rescue. Bartlomiej Sawka / Cinefoto.pl Dodał, że fundacja dysponuje armią technologów, która w 20 dni zdołała zrealizować ok. 30 projektów technologicznych. Prace skoncentrowane były m.in. na cyfrowym rozwiązaniu ułatwiającym koordynację noclegów dla uchodźców, rządowym chatbocie ułatwiającym komunikację urzędników z migrantami, aplikacji do gromadzenia dowodów zbrodni wojennych. Także podczas gali BAY z pomocą platformy donorbox z dużym sukcesem przeprowadzona została zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji Tech to the Rescue. Impact investing rośnie w siłę W kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą w najbliższych latach dużą rolę mogą odegrać fundusze, które koncentrują się na projektach z pozytywnym wpływem na świat (impact investing - inwestowanie zaangażowane społecznie). Jak zaznaczył Arvin Khanchandani z Warsaw Equity Group, panelista jednej z debat, jakie odbyły się podczas gali, ten wycinek rynek VC urósł z 36 mld USD w 2019 r. do 715 mld USD w 2019 r. (GIIN, “Annual Impact Investor Survey 2016-20”). Dodał, że już teraz impact investingiem na świecie zaczynają się interesować nawet fundusze emerytalne. – W 2020 r. 2/3 inwestorów ankietowanych przez GIIN zadeklarowało, że poziom zwrotu z impact investingu, jest jednakowy jak w przypadku inwestycji w inne obszary - dodał przedstawiciel Warsaw Equity Group. Zarówno w Polsce, jak i na świecie, poziom wszelkiego typu inwestycji w start-upy zwiększa się od kilku lat. Czy tempo wzrostu nadal ma szansę się utrzymać i jak mocno na kształt rynku VC wpłynie wojna w Ukrainie - o tym rozmawiali uczestnicy kolejnego panelu dyskusyjnego. – VC obecnie znajduje się w 13 roku pozytywnej koniunktury rynkowej, to najdłuższy taki okres w historii. Wiele wskazuje na to, że powoli dobiega końca - zaznaczył Marcin Hejka, partner zarządzający w OTB Ventures. Paweł Michalski, założyciel VCLeaders i partner zarządzający COBIN Angels, stwierdzi, że zmiany gospodarcze i polityczno-społeczne, jakie zachodzą na naszych oczach prawdopodobnie w nieodwracalny sposób zmienią naszą gospodarkę. Istotną rolę odgrywać więc zaczną także młode, technologiczne przedsiębiorstwa. Ponadto przez Polskę w najbliższym czasie może przetoczyć się ok. 5 mln osób z Ukrainy. Pamiętajmy, to kraj z ogromną liczbą dobrych programistów, być może część z nich w Polsce będzie chciała założyć własne firmy. Fala nowo powstających biznesów będzie potrzebowała mądrego wsparcia ze strony funduszy VC i aniołów biznesu. Edukacja rynku jest koniecznością Na zakończenie gali COBIN Angels zaprezentował swój nowy projekt - platformę Polish Angels. To odpowiedź organizacji na nieustanną potrzebę edukowania i rozbudowywania środowiska inwestorów w Polsce. – Naszą misją jest koncentracja wiedzy i dzielenie się nią ze społecznością inwestorów. Polish Angels to nie tylko nauka, ale też społeczność aniołów biznesu, która stale się wspiera w celu podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych - zapowiedział Tomasz Laskowicz, community manager w Polish Angels. Zapis transmisji z gali finałowej Business Angel of the Year 2021 dostępny jest pod adresem: https://www.cobinangels.com/bay. Wspierani przez partnerów Konkurs Business Angel of the Year 2021 i finałowa gala odbyły się dzięki wsparciu partnerów: UBS (Partner Strategiczny), Lawarton (Partner Kapituły), OVHcloud (Partner Nagrody Ekosystemu), VCLeaders (Partner Venture Award), Warsaw Equity Group (Partner Panelu Impact Investing), CIC Warsaw, Ferrari Polska, Finvest Group, HB Reavis Poland, Polski Fundusz Rozwoju. Konkurs BAY wsparli też partnerzy ekosystemowi i medialni: European Business Angels Network, Global Business Angels Network, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Global Artificial Intelligence Association, Klaster LifeScience Krakow, PLUGin Foundation, StartUp Hub Poland, Youth Business Poland, Comparic Media Group, Fintek.pl, ITwiz, Agencja ISBnews, My Company Polska, Perspektywy, WNP.PL. Debiutant roku Tadeusz Prochowicz (w środku) odebrał nagrodę w imieniu. Romana Pałaca, prezes Gemini Polska. Statuetkę wręczyli Wojciech Lugowski (po lewej) z kancelarii Lawarton oraz Robert Ługowski, szef COBIN Angels. Bartlomiej Sawka / Cinefoto.pl Za wspieranie ekosystemu VC Tomasz Sobol, przedstawiciel OVHCloud (po lewej) i Robert Ługowski, założyciel i partner zarządzający COBIN Angels, wręczyli nagrodę Oldze Sobieraj, zwyciężczyni w kategorii nagroda ekosystemu. Bartlomiej Sawka / Cinefoto.pl Za dobrą współpracę Paweł Michalski, założyciel VCLeaders, oraz Robert Ługowski, założyciel partner zarządającyCOBIN Angels, osobiście pogratulowali zwycięstwa przedstawicielowi funduszu Inovo Venture Partners (zwycięzca kategorii Venture Award), Karolowi Lasocie. Bartlomiej Sawka / Cinefoto.pl Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗