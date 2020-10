BlackRock uważa, że globalne potrzeby restrukturyzacji długów będą większe niż w szczytowym momencie po kryzysie 2008 roku.

- Najważniejszym powodem jest znaczący wzrost długu o ratingu poniżej inwestycyjnego – wyjaśnia BlackRock Investment Institute.

Szacuje, że wartość nominalna wyemitowanego długu o ratingu poniżej inwestycyjnego wrosła od 2007 roku ponad dwukrotnie do 5,3 bln USD.

Spadek kosztów pozyskania pieniądza, spowodowany głównie bezprecedensowymi działaniami banków centralnych, skłaniał firmy do zaciągania nowego długu. Dla wielu okazało się to problemem kiedy z powodu pandemii spadły ich przychody. Trzeci kwartał był najgorszy w historii USA pod względem bankructw firm. BlackRock zwraca uwagę, że ofiarami są głównie małe firmy, które w przeciwieństwie do większych nie mogły skorzystać z wsparcia monetarnego i fiskalnego, pozwalającego zwiększyć kapitał i obniżyć koszty zadłużenia.