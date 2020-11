BlackRock obniżył do „neutralnie” rekomendację akcji europejskich spółek z powodu nasilenia pandemii i wprowadzonych w związku z tym restrykcji, donosi Reuters.

Jedna z największych firm finansowych zwiększyła ekspozycję na akcje spółek z gospodarek wschodzących w związku z rosnącym prawdopodobieństwem wygranej Demokratów w wyborach w USA.

- Sondaże wskazują rosnące prawdopodobieństwo wygranej Demokratów. Zaczynamy wdrażać scenariusze, które naszym zdaniem mogą okazać się korzystne w takim przypadku, zmierzając w kierunku większego ryzyka pomimo cofnięcia rynku w ubiegłym tygodniu – napisał Mike Pule, główny globalny strateg inwestycyjny w BlackRock Investment Institute.

Spółka podwyższyła do „przeważaj” rekomendację dla obligacji w Azji wskazując, że Chiny oraz inne kraje regionu radzą sobie lepiej w walce z pandemią i uczyniły większy postęp w wychodzeniu z kryzysu. BlackRock obniżył jednak rekomendację dla akcji japońskich spółek do „niedoważaj” wskazując na niekorzystną dla eksporterów relację jena do dolara.