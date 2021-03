BlackRock: złoto zawiodło jako zabezpieczenie inwestycji

BlackRock, globalny gigant zarządzania pieniędzmi wysłał „niedźwiedzi” sygnał dla złota.

Złoto okazało się mniej skutecznym zabezpieczeniem przeciwko zmianom cen innych aktywów, napisał na blogu Russ Koesterich, zarządzający portfelem w należącym do BlackRock Global Allocation Fund. Zwrócił także uwagę, że notowaniom złota nie sprzyja spodziewany wzrost tempa ożywienia gospodarczego. Ocenił, że „złoto zawiodło jako zabezpieczenie”, zwracając uwagę, że dodatnia korelacja jego notowań z aktywami wyższego ryzyka okazała się jeszcze większa w przypadku akcji spółek technologicznych.

fot. Bloomberg

- Zdolność złota do zabezpieczenia przeciwko inflacji jest oceniana zbyt wysoko. Chociaż jest to rozsądny sposób przechowywania wartości przez bardzo długi okres, myślę o stuleciach, to mniej sprawdza się w większości horyzontów inwestycyjnych – uważa Koesterich.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że złoto utrzymuje mocną ujemną korelację z dolarem amerykańskim. Dlatego wobec braku perspektyw silnego osłabienia dolara, „trzymałbym mniej złota“, napisał.

- Dla tych inwestorów, którzy szukają zabezpieczenia, mam jedno słowo: gotówka – stwierdził Koesterich.

Złoto było w czwartek rano notowane w transakcjach spot w Singapurze po 1734,15 USD. To 8 proc. mniej niż na początku roku. Indeks dolara wzrósł w tym czasie o ok. 2 proc., a S&P500; o prawie 4 proc.