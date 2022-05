Blankfein: potencjalna recesja w USA jest wysokim czynnikiem ryzyka

Emerytowany bankowiec podkreślił, że rozumie działania Rezerwy Federalnej w kontekście walki z nadmiernie wysoką inflacją, jednak zbyt mocne i zbyt szybkie zaostrzenie polityki monetarnej może zdusić ożywienie gospodarcze.

Recesja jest „bardzo, bardzo wysokim czynnikiem ryzyka” – stwierdził Blankfein, który jest „honorowym”, starszym prezesem Goldman Sachs.

W opinii Blankfeina, kroki podejmowane przez Fed i tempo reakcji należy ocenić jako dobre, ale niosące wysokie ryzyko.

Wyzwaniem dla Fed jest wyraźne określenie punktu do jakiego może się posunąć w podwyżkach stóp bez narażania gospodarki na nadmierne wychłodzenie. Fed ma bardzo potężne narzędzia. Ciężko je precyzyjnie dostroić i trudno jest dostrzec ich efekty wystarczająco szybko, aby coś pilnie zmienić, niemniej jednak, wydaje się, że decyzje idą w dobrym kierunku. Najważniejsze, by nie przesadzić – wyjaśnił Blankfein, który był dyrektorem generalnym Goldman Sachs w latach 2006-2018, m.in. w okresie kryzysu finansowego, który skłonił rząd USA do wdrożenia programu ratowania banków.