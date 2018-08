Bliski koniec najsłynniej stołecznej samowolki

Po wieloletnich bataliach sądowych, hotel "Czarny Kot" w Warszawie prawdopodobnie w końcu zostanie rozebrany; ta budowlana samowolka ma już ponad 20 lat – podaje piątkowa "Rzeczpospolita".

"Hotel powstał bez pozwolenia na budowę. Nielegalnie później go rozbudowywano. Do tej pory wydaliśmy trzy nakazy rozbiórki. Za każdym razem właściciele się odwoływali i robili wszystko, by postępowania trwały jak najdłużej. Mam nadzieję, że spór zakończy się 25 września. Tego dnia Naczelny Sąd Administracyjny zajmie się skargą kasacyjną właściciela hotelu" – powiedział w rozmowie z "Rz" Andrzej Kłosowski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Warszawie.



"Chcemy rozebrać hotel na koszt inwestora. Wierzę, że w końcu się uda" – dodał.



Jak podaje "Rz", takich czarnych kotów jest w kraju znaczenie więcej. W Poznaniu są to budki z kurczakami z rożna i góralskimi skarpetkami na pl. Wiosny Ludów, a na Kaszubach – zamek w Łapicach.



Sprawy samowoli budowlanych ciągną się latami. Inwestorzy wykorzystują wszelkie kruczki prawne, aby nie dopuścić do rozbiórki. Zwykle to się im udaje – pisze gazeta.



Ze statystyk GUS wynika, że w 2017 r. wydano 4249 nakazów rozbiórki, a udało się do niej doprowadzić w 2592 przypadkach. Zalegalizowano zaś 320 samowoli budowlanych.