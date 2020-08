Blisko, dalej, wszędzie – transport międzynarodowy w Geis PL

Ostatnie miesiące są zdominowane przez tematy związane z COVID-19. Ograniczenia z jakimi nadal mamy do czynienia, wywarły olbrzymie piętno na biznesie. Wszyscy obserwujemy błyskawiczne zmiany nawyków konsumenckich oraz gwałtowne modyfikacje w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Po globalnym lockdownie i związanym z nim paraliżem, z tygodnia na tydzień intensywność działań biznesowych rośnie. Totalny zastój jest już na szczęście niejako przeszłością, a gospodarka uczy się koegzystować z wirusem.

Stopniowe wychodzenie z letargu – projektowe podejście podstawą sukcesu

Geis PL, to jedna ze spółek niemieckiej Grupy Geis z siedzibą w Bad Neustadt, a także lider rynku logistycznego w Europie Środkowowschodniej. Nieustannie poszerzamy zasięg swojej działalności w regionie CEE. Warto podkreślić, że Geis to ponad 70 lat doświadczeń w Europie, zaś serwisy międzynarodowe w tym eksportowe są głęboko osadzone w biznesowym DNA grupy. W roku 2019 zrealizowaliśmy blisko 10 mln zleceń, osiągając przychód z działalności spedycjo-logistycznej w wysokości 1 038 mln EUR.

Eksport przez ostatnie wiele lat stał się wizytówką Polski na arenie europejskiej. Jesteśmy liderami w produkcji AGD, stolarki okiennej, mebli, armatury oraz w innych branżach. W Geis PL pomimo ogólnych rekomendacji tzw. „trzymania dystansu” od kilku tygodni jesteśmy bardzo blisko biznesu - szczególnie biznesu eksportowego.

Mocno wspieramy klientów w szybkim powrocie na rynki europejskie. Wszystkie serwisy eksportowe działają w pełnych zakresach. Każdy z klientów znajdzie odpowiednią usługę w ramach naszego portfela. System drobnicy międzynarodowej swoim zasięgiem obejmuje blisko 30 krajów europejskich. Z największymi partnerami biznesowymi Polski, posiadamy codzienne linie międzynarodowe, którymi komunikujemy towary w najkrótszym możliwym czasie tranzytu. Mowa tutaj o Niemczech, Czechach, Słowacji, krajach Benelux’u, krajach Bałtyckich, Francji oraz innych. Drobnica międzynarodowa to serwis dla biznesu o każdym formacie.

Eksport bez względu na skalę

Zaczynasz swoją sprzedaż międzynarodową od niewielkich zamówień lub rozwijasz kanały sprzedaży e-commerce na rynkach zagranicznych?

Pakiet międzynarodowych usług drobnicowych, które realizujemy w Grupie Geis umożliwi Ci dynamiczny rozwój oraz dostępność produktu na arenie europejskiej. Naszym głównym celem jest dostarczanie usług na najwyższym poziomie, w atrakcyjnej cenie. Stawiamy na kompleksowość i pełną synergię produktową. W ramach spedycji międzynarodowej z powodzeniem organizujemy przewozy pełnopojazdowe (FTL). Jest to zdecydowanie jeden z filarów organizacji.

FTL jest rozwijany w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to typowy ładunek bezpośredni - dedykowany z wykorzystaniem pełnego spektrum taborowego, tonażowego, stosując różne rodzaje zabudowy: plandeki, chłodnie, kufry. Druga z płaszczyzn rozwoju to tzw. ładunki częściowe - PTL. Posiadanie własnej sieci krajowej oraz międzynarodowej to solidny kręgosłup tego serwisu. Duże wolumeny umożliwiają efektywne wykorzystanie taboru oraz łączenie potencjałów na rynkach, gdzie operujemy bardzo mocno.

Nie skupiajmy się na ograniczeniach, porozmawiajmy o możliwościach.

