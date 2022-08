Bloomberg: najlepszy w historii miesiąc rynku obligacji państw eurolandu

Z danych agencji wynika, że był to najlepszy w historii miesiąc obligacji państw strefy euro. Rekordowy lipiec miał zakończyć okres siedmiu miesięcy strat przynoszonych przez obligacje, kiedy rekordowe odczyty inflacji skłaniały inwestorów do pozbywania się papierów dłużnych.

Zwrot z obligacji państw strefy euro od początku roku to prawie minus 9 proc., przypomina Bloomberg. Może to jednak oznaczać, że ta klasa aktywów staje się znów atrakcyjna dla inwestorów, szczególnie w okresie kiedy słabnięcie gospodarek będzie skłaniało ich do poszukiwania bezpiecznych przystani.

- Rynek europejskich obligacji znów staje się atrakcyjny – powiedział Bloombergowi Nicolas Forest, szef działu obligacji w Candriam, firmie zarządzającej 158 mld EUR aktywów. – Ryzyko recesji jest głównym dla inwestorów z rynku obligacji i uważamy, że obligacje państw to najlepszy instrument do zabezpieczenia się przez nią – dodał.

Jego firma preferuje długoterminowy dług Niemiec i Francji, oczekując wypłaszczenia krzywej rentowności w przypadku ewentualnej recesji. Candriam zwraca uwagę, że spread rentowności 2- i 10-letnich Niemiec wynosi obecnie ok. 54 pkt. bazowe, a na początku lipca przekraczał 80 pkt. bazowych.