Wirecard zwolni ponad połowę pracowników

Michael Jaffe, administrator Wirecardu zwolni ponad połowę pracowników upadłego niemieckiego fintechu aby zachować jak najwięcej pieniędzy dla jego wierzycieli, informuje Bloomberg powołując się na anonimowe źródło.

Wirecard, który upadł niespodziewanie w drugiej połowie czerwca, zatrudnia ok. 1,5 tys. ludzi. Ta liczba ma spaść do 500-600, dowiedział się Bloomberg od anonimowego informatora. Ogłoszenie zwolnień może nastąpić jeszcze we wtorek po tym jak są formalnie zatwierdzi procedurę upadłości spółki.