Wydawca serii książek o Harrym Potterze poinformował o największym półrocznym zysku od ponad dekady, pisze The Guardian.

W półroczu zakończonym w sierpniu wydawnictwo Bloomsbury poprawiło zysk o 60 proc. do 4 mln GBP. To jego najlepszy wynik od 2008 roku. Przychody wzrosłu o 10 proc. do 78,3 mln GBP. Akcje wydawnictwa drożały o 15 proc. we wtorek.