Bochenek: zakończyłem współpracę z PGNiG, to moja osobista decyzja

W piątek podpisałem rozwiązanie umowy o pracę, tym samym kończąc współpracę z PGNiG. To była moja osobista decyzja - powiedział PAP b. rzecznik rządu Rafał Bochenek, poseł-elekt PiS. Dodał jednak, że zgodnie z przepisami mógłby jako poseł być dalej dyrektorem ds. marketingu w PGNiG.

W sobotę portal Onet poinformował, że Bochenek zrezygnował z funkcji dyrektora ds. marketingu w spółce PGNiG.



Zapytany o tę kwestię przez PAP Rafał Bochenek potwierdził w sobotę: "Wczoraj podpisałem rozwiązanie umowy o pracę, tym samym kończąc współpracę z PGNiG. To była moja osobista decyzja. Pomimo efektywnej współpracy z zespołem oraz przełożonymi zdecydowałem, że na tę chwilę zakończę moje zatrudnienie".



"Zgodnie z obowiązującymi przepisami będąc posłem mógłbym kontynuować zatrudnienie w spółce PGNiG jako dyrektor ds. marketingu. To byłoby więc w świetle prawa dopuszczalne. Już jakiś czas temu postanowiłem jednak w tym miejscu zakończyć współpracę z PGNiG" - powiedział.



Onet ustalił nieoficjalnie, że Bochenek miał wcześniej inne plany i rozważał, czy nie być posłem społecznym. To zaś oznaczałoby, że zrezygnuje z uposażenia poselskiego, a pozostanie w PGNiG i stamtąd pobierać będzie wynagrodzenie.



Pytany przez PAP o tę kwestię Rafał Bochenek odpowiedział: "Każdy poseł może zdecydować, czy chce być posłem zawodowym czy nie". "W każdej kadencji jest co najmniej kilkudziesięciu posłów niezawodowych, a z tego, co wiem, były kadencje, w których było ich ponad stu. Ja będę na tę chwilę posłem zawodowym" - dodał.



Rafał Bochenek od stycznia 2016 do grudnia 2017 roku był rzecznikiem rządu. Następnie pełnił funkcję podsekretarza stanu w KPRM, a także był pełnomocnikiem ministra środowiska ds. organizacji COP24 w Katowicach. Dyrektorem ds. marketingu w spółce PGNiG Bochenek był od marca 2019 r.