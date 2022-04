BofA rekomendował inwestycję w 10-letnie obligacje USA

BofA Securities rekomendował w środę ustanowienie tzw. długiej pozycji na 10-letnich obligacjach skarbowych USA argumentując, że oczekiwany spadek inflacji spowoduje spadek rynkowych stóp, informuje Reuters.

Rentowność obligacji 10-letnich USA zbliżyła się w tym tygodniu do 3,0 proc. Na początku roku wynosiła ok. 1,5 proc. Reuters przypomina, że wzrost rentowności to skutek „jastrzębiego” zwrotu Fed w obliczu największej od dekad inflacji w USA.

- Choć inflacja CPI wynosi 8,5 proc. to uważamy, że rynek może przesadnie oceniać ryzyko inflacji – głosi raport BofA. – Nasze prognozy wskazują na szczyt inflacji w obecnym kwartale i następnie jej spadek do 2023 roku. Uważamy, że obniży to poziom paniki dotyczącej inflacji i pozwoli na spadek stóp – dodaje. Autorzy raportu wskazują również, że rentowności mogą spadać także po pojawieniu się oznak spowolnienia gospodarki USA. Analitycy BofA ujawnili, że otworzyli tzw. długą pozycję na obligacjach 10-letnich USA przy rentowności 2,83 proc. celując w jej spadek do 2,25 proc. Założyli stop loss na 3,10 proc. Obecnie rentowność obligacji 10-letnich USA to 2,865 proc.

