Bogaci nowojorczycy chcą opuścić miasto

Z badania opinii publicznej Siena College Research Institute i Manhattan Institute wynika, że prawie połowa mieszkańców Nowego Jorku zarabiających co najmniej 100 tys. USD rocznie rozważa ucieczkę z miasta.

Uzasadniają to głównie wysokimi kosztami życia w czasie kryzysu związanego COVID-19. 44 proc. nowojorczyków w ciągu ostatnich czterech miesięcy myślało o wyjeździe z miasta. 69 proc. uznało za najważniejszy powód do przeprowadzki koszty utrzymania. Tylko czterech na 10 stwierdziło, że jakość życia jest obecnie „doskonała lub dobra”, co stanowi spadek w porównaniu z 79 proc. mającymi taką opinię przed wybuchem pandemii.