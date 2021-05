Bojemska: mieszkanie bez wkładu własnego i rodzinny kapitał opiekuńczy to duże wsparcie dla rodzin

Problem z dostępnością do mieszkań jest znacząca barierą w zakładaniu rodziny. Przewidziane w Polskim Ładzie rozwiązania dotyczące mieszkalnictwa i rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 12 tys. zł będą znaczącym wsparciem dla rodzin – oceniła w rozmowie z PAP przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska.

Bojemska w rozmowie z PAP podkreśliła, że Rada Rodziny od dłuższego czasu zwracała uwagę, że problem z dostępnością do mieszkań jest dla młodych osób znacząca barierą w zakładaniu rodziny.

"Jest bardzo dużo obszarów ważnych dla demografii, w tym te związane z ekonomią i mieszkalnictwem. Kwestia ekonomiczna w dużej mierze została ustabilizowana poprzez wprowadzenie świadczenia 500 plus, natomiast kwestia mieszkalnictwa w wielu analizach wysuwała się jako ta pierwsza, zasadnicza bariera" – powiedziała Bojemska.

Dlatego – zdaniem przewodniczącej Rady Rodziny – ważnym wsparciem w tym zakresie będą rozwiązania przewidziane w Polskim Ładzie. Zgodnie z nim państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł przez maksymalnie 15 lat (instrument skierowany będzie do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego). Ponadto zaproponowano, aby budowa budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 mkw. była możliwa na podstawie zgłoszenia.

"Ten pomysł, który znalazł się w Polskim Ładzie, wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem i bardzo się z niego cieszymy" – powiedziała.

Bojemska wskazała, że znaczącym wsparciem może być również rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli 12 tys. zł, które rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem między 12. a 36. miesiącem życia.

"To jest bardzo precyzyjnie dobrany instrument do bardzo konkretnej bariery, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa rodziców, czyli o tak zwaną lukę opiekuńczą w drugim i trzecim roku życia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego. Jest to również docenienie pracy tych mam, które decydują się dłużej pozostać w domu i opiekować się dzieckiem. To bardzo nowatorski instrument, wiemy, że państwa, które mają tego typu rozwiązania, mocno poszybowały w górę, jeśli chodzi o demografię" – powiedziała.

Zwróciła uwagę, że planowane jest również zwiększenie finansowania programu "Maluch plus", w którego ramach tworzone są nowe żłobki i kluby dziecięce. Przypomniała, że wkrótce rząd ma przedstawić "Strategię demograficzną", w której wskazane będą kolejne działania na rzecz rodzin.

"Natomiast oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że proces odbudowy demograficznej powinien być zakrojony na dziesięciolecia. W Polsce te działania są podejmowane bardzo późno, dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy w 2015 r. rozpoczął realizację tego rodzaju rozwiązań kierowanych do rodziny" – oceniła Bojemska.

Wskazała, że ważne są również działania promujące wizerunek rodziny. "Ważne, by widzieć rodzinę jako dobry pomysł na realizację swoich marzeń o szczęściu" – powiedziała.

