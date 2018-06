Boni: inteligentne miasta to większe szanse na zrównoważony rozwój

Inteligentne miasta to nie tylko większe szanse na wzrost gospodarczy, a także zrównoważony i nastawiony na człowieka rozwój – mówił w piątek na konferencji „Miasto 2018” poseł do Parlamentu Europejskiego i były minister cyfryzacji, Michał Boni.

Boni, który w Parlamencie Europejskim pracuje m.in. w komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) wystąpił na XII międzynarodowej konferencji nt. zarządzania miastem, organizowanej w Katowicach przez europosła Jana Olbrychta.



Powiedział, że choć pojęcie inteligentnych miast (smart cities) powstało przede wszystkim po to, by usprawnić zarządzanie nimi, to istotą tego pojęcia jest także potrzeba inwestycji w kapitał ludzki i społeczny, a także w tradycyjne rodzaje infrastruktury oraz nowe technologie.



„Wszystko po to, aby budować zrównoważony i odporny na zmiany rozwój - mówił. Wyjaśnił też, że zmienność jest cechą świata, w którym żyjemy i jeżeli chcemy zarządzać tą zmiennością, musimy być nieustannie gotowi na nowe wyzwania.



Wśród czynników wpływających na zmiany współczesnego świata europoseł wymienił nowoczesne technologie, ale też inteligentnych ludzi. „Czynnik ludzki jest tu kluczowy, dlatego sprawy edukacji są bardzo ważne, potrzebni są liderzy i uczestnicy tych procesów, czyli inteligentni obywatele” - mówił.



Korzyści z inteligentnego miasta jest wiele. Jest to - jak zaznaczył europoseł - m.in. możliwości szybkiego reagowania na zagrożenia dzięki kamerom, czujnikom, sensorom. Technologia pozwala też na usprawniania usług publicznych takich jak np. transport, opieka zdrowotna czy utylizacja odpadów.



Były minister cyfryzacji dostrzega też różne zagrożenia związane z procesami tworzenia inteligentnego miasta. To m.in. robotyzacja powodująca zmiany na rynku pracy, utrata prywatności, a także osamotnienie i zagubienie.



Wymienione przez Boniego kluczowe europejskie cele związane z cyfryzacją, to m.in. osiągnięcie standardu jakości sieci 5G, umożliwiającej szybkie przesyłanie dużej liczby danych, upowszechnienie internetu rzeczy, rozwój sztucznej inteligencji i maszyn uczących się, a także upowszechnienie cyfrowych umiejętności we wszystkich pokoleniach, zwłaszcza umiejętności kodowania.



Europoseł podkreślił, że inteligentne miasta są przede wszystkim dla mieszkańców, z ich potrzebami i oczekiwaniami, które można przewidywać. „Trzeba pamiętać, że technologia jest dla człowieka” - akcentował Boni.