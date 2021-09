Boom demograficzny nie przyniesie boomu gospodarczego

Rozwój intensywny jest dla Polski dużo ważniejszy niż rozwój ekstensywny. Pomieszanie celów może tylko zaszkodzić.

Kilku ekonomistów zgłosiło ostatnio postulat, aby Polska przyjęła mega ambitny cel polityki społecznej w postaci 50 mln obywateli na 2050 r. Oznaczałoby to podniesienie wielkości populacji aż o 60 proc. w stosunku do obecnych projekcji. To ma uczynić nasz kraj prawdziwie rozwiniętą, wpływową i bezpieczną gospodarką. Ja jednak sądzę, że realizacja takiej polityki będzie miała, niestety, odwrotny skutek i uczyni nasz kraj biedniejszym oraz słabszym. Postaram się wyjaśnić, dlaczego.