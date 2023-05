Bortniczuk: wydatki na sport mogą sięgnąć w tym roku 4 mld zł

"W roku 2015, gdy przejmowaliśmy władzę, wydatki na sport wynosiły niespełna miliard złotych. W projekcie na rok 2023 w budżecie Ministerstwa Sportu mamy 3,5 miliarda złotych. To jest projekt. Jestem przekonany, że wykonamy go z nadwyżką, że osiągniemy cztery miliardy" - podkreślił Bortniczuk.

fot. Chai v.d. Laage / Imago Sport / Forum

Minister sportu zaznaczył, że większe możliwości budżetowe pozwoliły m.in. na największy program inwestycyjny Olimpia, dotyczący budowy sportowych hal przyszkolnych.

"Już w przyszłym tygodniu ogłosimy pierwszą listę ponad 300 lokalizacji w całej Polsce, gdzie takie hale powstaną. W dużej mierze jeszcze w tym roku. A w ślad za tym ogłosimy kolejny nabór. I chcę to jasno zadeklarować: będziemy tak długo ogłaszali te nabory, tak długo kontynuowali ten program, aż żadna polska szkoła nie będzie pozbawiona sali gimnastycznej. Chcemy, żeby przy każdej polskiej szkole była w pełni funkcjonalna, wymiarowa, dostosowana do potrzeb tej szkoły, do jej wielkości sala gimnastyczna. Do tego doprowadzimy. To jest nasze konkretne zobowiązanie" - zapewnił Bortniczuk.

Zapowiedział również kontynuowanie inwestycji w infrastrukturę sportu wyczynowego, w Centralne Ośrodki Sportu i Ośrodki Przygotowań Olimpijskich, w tym wyczynowe obiekty do uprawiania sportów zimowych.

Szef resortu wyliczył, że jeśli chodzi o sport wyczynowy, to "absolutnie rekordowe środki" trafiły do polskich związków sportowych, że dofinansowano znacząco kadry młodzieżowe i olimpijskie, a Team 100 - program, który pierwotnie miał wspierać stu najzdolniejszych młodych sportowców - potężnie się rozrósł i dziś obejmuje niemalże 1500 zawodników.

Za najważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi MSiT, Bortniczuk uznał sport powszechny. Zapowiedział, że w ramach programu Sportowe Talenty zostaną dokładnie przebadani wszyscy polscy uczniowie.