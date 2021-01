Borys: na razie PFR nie zwrócił się do firm o zwrot dotacji za łamanie zasad sanitarnych

Na razie nie doszło do sytuacji, w której PFR zwróciłby się do firmy o zwrot dotacji za łamanie zasad sanitarnych - powiedział w środę prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys, pytany na antenie RMF FM o to, jakie będą działania wobec firm, które otrzymały dotację z PFR w związku z pandemią, a jednocześnie naruszą przepisy sanitarne, stwierdził: "Przepisy są tak skonstruowane, że jeżeli GIS lub policja stwierdziła jednoznacznie, że naruszone zostały zasady sanitarne i jest to prawomocne – jeżeli ktoś się nie odwołał do sądu – to wtedy nie mamy wyboru i musimy o taki zwrot wystąpić”. Dodał, że PFR otrzymuje od Głównego Inspektoratu Sanitarnego informacje o naruszeniach.

Jak mówił Borys, jak na razie nie doszło jeszcze do sytuacji, w której PFR zwróciłby się do firmy o zwrot dotacji. Paweł Borys, fot. Marek Wiśniewski Prezes PFR podkreślał, że rząd pomaga przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. "W ciągu ostatnich 12 miesięcy udzieliliśmy pomocy 347 tys. firm - to jest połowa wszystkich przedsiębiorstw w Polsce – i ponad 3 mln pracowników" - przypomniał. Od 28 grudnia ub.r., początkowo do 17 stycznia 2021 r., rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa - m.in. zamknięto hotele, ograniczono działalność galerii handlowych czy stoków narciarskich. Obostrzenia przedłużono do 30 stycznia. Jak informuje PFR, z programu Tarcza Finansowa PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm skorzystało ponad 347 tys. przedsiębiorstw zatrudniających ponad 3,2 mln pracowników. Otrzymały one wsparcie w postaci subwencji finansowych na łączną kwotę 60,5 mld zł. "Teraz w obliczu 2 fali pandemii rząd i PFR przygotowały Tarczę Finansową 2.0. To nowy program wsparcia finansowego w postaci subwencji umarzalnych nawet do 100 proc. dla firm z prawie 40 branż, które musiały ograniczyć lub zamknąć działalność ze względu na Covid-19" - podano e-stronie PFR.

