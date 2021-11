Borys: trwałe obniżenie inflacji w okolice celu to minimum 2-3 lata

Trwałe obniżenie inflacji w okolice celu to min 2-3 lata i wymaga zmiany policy mix tj. także zacieśnienia fiskalnego i umocnienia waluty oraz wzrostu inwestycji vs konsumpcja - napisał w środę prezes PFR Paweł Borys.

"Trwałe obniżenie inflacji w okolice celu to min 2-3 lata i wymaga zmiany policy mix tj. także zacieśnienia fiskalnego i umocnienia waluty oraz wzrostu inwestycji vs konsumpcja. Przy dobrej kondycji gospodarki walka z inflacją nie musi mieć negatywnych skutków dla zatrudnienia" - czytamy we wpisie na Twitterze prezesa PFR.