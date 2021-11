Borys: uruchomienie inwestycji jest warunkiem utrzymania wzrostu PKB

Uruchomienie inwestycji publicznych i prywatnych jest warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego - powiedział w czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prezes PFR podczas Kongresu ESG Polska Moc Biznesu wskazał, że w ciągu najbliższych dwóch lat w Polsce niezbędne jest uruchomienie kolejnego silnika gospodarczego, czyli inwestycji zarówno publicznych, jak i prywatnych. Zaznaczył, że jest to warunek utrzymania wzrostu gospodarczego, a jeżeli tego nie zrobimy, to w perspektywie dwuletniej możemy mieć do czynienia ze znaczącym spowolnieniem. "Jeżeli zaś inwestycje będą rosły powyżej 7 proc., to możemy być spokojni" - dodał.