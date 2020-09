Bostic: gospodarka USA potrzebuje większego wsparcia fiskalnego

Raphael Bostic, szef Fed w Atlancie uważa, że Kongres USA musi zapewnić dodatkowe wsparcie fiskalne amerykańskiej gospodarce, która straciła impet po wygaśnięciu dotychczasowej stymulacji i dłuższym niż oczekiwano okresie pandemii.

- Zdecydowanie widzimy oznaki spowolnienia – powiedział Bostic, który jest w tym roku niegłosującym członkiem Fed. – To, co powiedziałbym decydującym o polityce monetarnej, to że jest wiele sektorów gdzie nadal jest ciężko i trwa chaos. Jest wiele rodzin pogrążonych w wielkiej niepewności. Te rzeczy będą ciążyły na naszej psychice i naszej zdolności do wzrostu – dodał.