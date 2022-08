Bowman: Fed powinien rozważyć więcej podwyżek stóp o 75 pkt. bazowych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Michelle Bowman z zarządu Rezerwy Federalnej (Fed) uważa, że aby skutecznie walczyć z inflacją bank centralny USA powinien rozważyć dalsze podwyższanie stóp o 75 pkt. bazowych na nadchodzących posiedzeniach, informuje Reuters.

W związku z największą inflacją od dekad Fed podwyższył stopy w tym roku już cztery razy, a na ostatnich dwóch posiedzeniach podnosił je każdorazowo o 75 pkt. bazowych. Pojawiły się po tym sugestie, że rosnąca obawa recesji może spowodować, że kolejne podwyżki będą już mniejsze. Sytuacje zmienił raport z rynku pracy w lipcu, który pokazał, że gospodarka jest w lepszej kondycji niż sądzono i stworzyła w ubiegłym miesiącu dwa razy więcej miejsc pracy niż oczekiwano. Spadła także stopa bezrobocia. Rynek uznał, że będzie to argument dla Fed do dalszych agresywnych podwyżek stóp. Dużo zależy jeszcze od raportu o inflacji w lipcu, który ma zostać opublikowany w środę. Rynek oczekuje jej spadku do 8,7 proc. z 9,1 proc. w czerwcu.