BP i Total zainwestują w morskie farmy wiatrowe

Crown Estate, organ zarządzający wodami wokół Anglii, Walii i Irlandii Północnej sprzedał na aukcji prawa do części dna morskiego. Zwycięzcami aukcji zostali dwaj potentaci naftowi, koncerny British Petroleum (BP) oraz francuski Total. Otwiera to drogę do wybudowania morskich farm wiatrowych o mocy około 8 GW, które mogą zasilić w prąd ponad 7 mln mieszkań.

British Petroleum (BP) i Total SE pozostawiły w pobitym polu przedsiębiorstwa komunalne, które do tej pory dominowały w tym segmencie rynku energetycznego. Zwycięscy zobowiązani są inwestować łącznie około 1,2 mld USD rocznie w rozwój farm wiatrowych przez maksymalnie dekadę.

Chris Ratcliffe To pierwsza tego typu sprzedaż od dziesięciu lat, w ramach której Crown Estate zaoferował dno morskie pod nowe farmy wiatrowe. Zwycięskie oferty złożyło konsorcjum BP i niemieckie przedsiębiorstwa energetycznego EnBW Energie Baden-Wuerttemberg na łączną moc 3 GW, podczas gdy partnerstwo Total i Macquarie Group oraz Green Investment Group uzyskało prawa do 1,5 GW. Z kolei “zielone” ramię RWE uzyskało możliwość stworzenia infrastruktury pod moce sięgające 3 GW. Ostatni kawałek tortu, szacowany na 480 MW trafił w ręce Cobra Instalaciones Servicios i Flotation Energy. Eksperci podkreślają, że uzyskanie praw do dna morskiego jest kluczowym choć dopiero pierwszym krokiem w budowie farm wiatrowych, a cały proces jest długotrwały i może zająć lata. Koncern BP pierwszy raz zainwestował w morską energię wiatrową we wrześniu 2020 r. kiedy zgodził się zapłacić norweskiemu Equinor 1,1 mld USD za projekt w USA. Przedsiębiorstwo do tej pory kojarzone głównie z wydobyciem i przetwarzaniem ropy naftowej jest w transformacji nazwanej „ekologizacją”. Dąży do zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zwiększeniu wydatków na odnawialne źródła energii. Crown Estate nie ujawnił na razie, kiedy pod młotek aukcyjny trafią kolejne obszary.