Brad Pitt pozwał Angelinę Jolie za sprzedaż udziałów w winnicy

Amerykański aktor Brad Pitt pozwał swoją byłą żonę, aktorkę Angelinę Jolie za sprzedaż udziałów we wspólnie posiadanej winnicy rosyjskiemu oligarsze, informuje Bloomberg.

W 2008 roku Pitt i Jolie kupili za ok. 25 mln EUR pakiet kontrolny udziałów we francuskiej winnicy Chateau Miraval. Aktor miał sfinansować 60 proc. kwoty kupna, a jego partnerka 40 proc. Prawnicy Pitta twierdzą w pozwie złożonym w sądzie w Los Angeles, że biorąc ślub w 2014 roku para uzgodniła, że nigdy nie sprzeda udziałów bez zgody obu stron. W 2016 roku małżeństwo się rozpadło. W styczniu 2021 Jolie, nie informując Pitta, miała sprzedać swoje udziały spółce z Luksemburga należącej do rosyjskiego oligarchy Jurija Szeflera.

Brad Pitt, Angelina Jolie, fot. Bloomberg Prawnicy aktora twierdzą, że była żona zrobiła to mając świadomość, że oligarcha będzie dążył do uzyskania kontroli nad Chateau Miraval. Podkreślają, że winnica jest pasją Pitta i dzięki wysiłkowi oraz zainwestowanym milionom doprowadził ją do stanu, dzięki któremu jest jednym z najbardziej uznanych producentów różowego wina na świecie. Prawnicy Pitta chcą, aby sprawa została rozstrzygnięta przez ławę przysięgłych, pisze Bloomberg.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗