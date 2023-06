Brak zdecydowania na kontraktach

Mark Kauzlarich/Bloomberg

Wczorajsza sesja przyniosła zwyżki indeksów, co w przypadku S&P500 zaowocowało osiągnięciem najwyższego poziomu zamknięcia w tym roku.

W utrzymaniu dobrych nastrojów, które zdominowały ubiegłotygodniowe notowania na przeszkodzie stoi wybiórczy charakter obecnego popytu ze strony inwestorów. Zakupy obejmują dosyć wąski rynek, przez co obóz byków utracił impet. Analitycy pozytywnie jednak oceniają brak wyraźnej ochoty do spadków, a w konsekwencji do korekty. Rynek jeśli już cofa się po ostatnim rajdzie, to niemal symbolicznie.

Specjaliści taką zachowawczą postawę tłumacza w głównej mierze oczekiwaniem na przyszłotygodniowe posiedzenie amerykańskich władz monetarnych, które wyjaśnić może – choć na krótki czas – względnie patową sytuację na rynku. Obecnie konfrontują się dwa niemal przeciwstawne oczekiwania. Z jednej strony to spodziewana kolejna podwyżka stóp procentowych, z drugiej nadzieje na zapauzowanie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

Przed sesją na rynku kasowym nieznacznie wahają się też rentowności amerykańskich obligacji, co jest kolejnym dowodem na panujące zdezorientowanie wśród inwestorów wyczekujących na wynik obrad FOMC.

Środowy kalendarz danych makro jest dosyć ubogi w wydarzenia. Warto co najwyżej wspomnieć o publikacji raportu o amerykańskim handlu zagranicznym w kwietniu i zmianie w kredycie konsumenckim. W tym pierwszym przypadku oczekiwany jest wyraźny wzrost deficytu do 75,3 mld USD z -64,2 mld w marcu. Spaść ma za to wartość udzielonych kredytów, w oszacowaniu na kwiecień do 225 mld USD z 26,51 mld miesiąc wcześniej.

Dla rynku ropy, który ostatnio przeżywa prawdziwy roller coaster ważny może okazać się cotygodniowy raport EIA o zamianie zapasów ropy i paliw. W przypadku czystego surowca eksperci spodziewają się wzrostu zapasów o 1,5 mln baryłek po wzroście o 4,49 mln tydzień wcześniej. Sama ropa po porannym spadku odbiła i jej notowania rosną w okolicach 0,8 proc.

Na około dwie godziny przed otwarciem handlu za Atlantykiem, kontrakty na indeks Dow Jones IA spadały o 0,06 proc. Na szerszy wskaźnik S&P50 rosły natomiast o 0,03 proc. Z kolei na technologiczny Nasdaq 100 zniżkowały o 0,01 proc.