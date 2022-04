Branson: obniżka limitu prędkości pomogłaby ratować życie na Ukrainie

Sir Richard Branson wezwał do obniżenia limitu prędkości na drogach o 10 mil na godzinę. Słynny brytyjski przedsiębiorca przekonuje, że pomogłoby to ratować życie na Ukrainie i pokonać Rosję, informuje The Telegraph.

Brytyjski miliarder argumentuje, że obniżenie limitu prędkości w krajach należących do Międzynarodowej Agencji Energii pozwoliłoby zmniejszyć zużycie ropy, która obecnie sprowadzana jest w znacznych ilościach z Rosji, co pozwala temu krajowi finansować agresję zbrojną. Branson twierdzi, że obniżenie dopuszczalnej prędkości na autostradach z obecnych 70 mil na godzinę do 60 mil „zakończyłoby tę wojnę”. Brytyjski przedsiębiorca opowiada się jednocześnie za maksymalnym wsparciem Ukrainy.