Branża czystych źródeł energii chce wsparcia rozwiązań zeroemisyjnych

Należy wspierać technologie opierające się na zasadach zeroemisyjności, szczególnie w gospodarstwach domowych, a transformacja energetyczna powinna być prowadzona w sposób rozsądny - to niektóre postulaty, zebrane po czerwcowej konferencji branżowej w Pszczynie (Śląskie).

Konferencję „ThinkEco!” w Pszczynie zorganizowała 25 czerwca br. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Celem było zainicjowanie debaty o możliwości połączenia działań odbudowujących gospodarkę po pandemii koronawirusa z upowszechnieniem zielonych technologii. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 ekspertów: przedsiębiorców, naukowców, samorządowców, parlamentarzystów i członków rządu.

Jak wynika z informacji prezesa katowickiej RIG Tomasza Zjawionego, we wtorek Izba zaczęła rozsyłać zebrane i skonsultowane rekomendacje pokonferencyjne – do członków rządu, parlamentarzystów i innych środowisk zaangażowanych w kształtowanie i rozwój tej gałęzi gospodarki.

Wśród przekazanych m.in. PAP rekomendacji znalazło się np. stwierdzenie, że epidemia koronawirusa ujawniła zbyt duże uzależnienie europejskich gospodarek od zewnętrznych partnerów – należy zatem dążyć do ich większej samodzielności. Jednocześnie tzw. Zielony Ład nie powinien prowadzić do ograniczenia ich konkurencyjności: wszelka transformacja powinna odbywać się w sposób zrównoważony, mając na uwadze kwestie środowiskowe, ale i interes przedsiębiorców i konsumentów.

Zdaniem branży neutralność energetyczna Europy nie powinna nastąpić wcześniej niż w 2050 r. - i powinna dotyczyć całej Unii Europejskiej, a nie poszczególnych krajów, które w przeszłości znajdowały się w różnych systemach politycznych i ekonomicznych.

Branża uważa, że należy wspierać, dofinansowywać i dotować wszelkie technologie opierające się na zasadach „zeroemisyjności” – co przede wszystkim powinno dotyczyć gospodarstw domowych, które są głównym źródłem niskiej emisji – to pozwoli na stosowanie rzeczywistych działań mających na celu dbałość o jakość powietrza.

Wśród rekomendacji znalazł się postulat, by rządowy program dotacji do zakupu samochodów elektrycznych objął też hybrydy plug-in, co powinno przyspieszyć wzrost liczby stacji ładowania. Zaproponowano też poprawę warunków działania instalacji prosumenckich (zwiększenie tzw. współczynnika korekty) oraz rozszerzenie grona uprawnionych do korzystania z programu Mój Prąd o przedsiębiorców, a także zmniejszenie ograniczenia mocy wspieranych w nim instalacji fotowoltaicznych.

Inne postulaty dotyczą m.in. redukcji emisji poprzez zamianę transportu drogowego na kolejowy (intermodalny), opracowania tanich przydomowych magazynów energii czy stworzenia przez deweloperów kompleksowych rozwiązań obejmujących wprowadzanie do budynków nowoczesnych technologii energetycznych czy grzewczych wraz z propozycją narzędzi ich finansowania.

Władze katowickiej RIG zasygnalizowały już, że na bazie modelu czerwcowej konferencji, po której powstały przygotowane teraz rekomendacje, zorganizują tegoroczną, 10. edycję Europejskiego Kongresu Małej i Średniej Przedsiębiorczości. W ostatnich latach kongresy te gromadziły w październiku w Katowicach po kilka tysięcy uczestników; teraz bezpośrednio uczestniczyć w organizowanych od września do grudnia branżowych spotkaniach ma po kilkadziesiąt osób.