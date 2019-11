Branża handlowa potrzebuje dobrej platformy

Nowe modele biznesu, innowacyjne rozwiązania, digitalizacja, zrównoważony rozwój i spowolnienie globalnej gospodarki — to główne wyzwania dla branży FMCG, o których dyskutowali liderzy i eksperci rynku podczas Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji.

18 listopada w Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre odbyła się pierwsza edycja Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji (KND). To prestiżowe i bezprecedensowe w skali kraju wydarzenie skupiło w jednym miejscu liczną grupę decydentów i kadrę zarządzającą sektorów handlu, przetwórstwa i dystrybucji, a także reprezentantów stowarzyszeń branżowych oraz rządowych i lokalnych władz. W ten sposób udało się stworzyć unikatową platformę do dialogu między biznesem i przedstawicielami rządu i administracji państwowej.

Nad tym, jak w przyszłości będzie wyglądać handel zastanawiali się liderzy branży. Na zdjęciu od lewej: Carolina Garcia Gomez, prezes IKEA Retail Polska, Henryk Orfinger, wiceprezes firmy dr Irena Eris, Krzysztof Pawiński, prezes Maspex Group, Marek Szeib, prezes Auchan w latach 2010-18 oraz Karolina ZajdelPawlak, dyrektor zarządzająca Nielsen Connect Polska.

— Udział prezesów największych koncernów światowych, którzy występują na kongresie w roli panelistów, potwierdza nie tylko prestiż tego wydarzenia, ale również wyznacza strategiczne działania wobec wyzwań, przed jakimi stoją branża handlowa i sektor przetwórstwa. Są to przede wszystkim nowe technologie i transformacja cyfrowa, nowa generacja konsumenta, rozwój sektora FMCG i dalsze perspektywy współpracy — mówiła podczas uroczystego otwarcia kongresu Renata Juszkiewicz, prezes zarządu Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHID) oraz przewodnicząca Rady Programowej KND.

Organizatorami kongresu są Fundacja Nowoczesnej Dystrybucji oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji.

Przyszłość i wspólne wyzwania

Kongres Nowoczesnej Dystrybucji to pierwsze tego typu wydarzenie, które zgromadziło w sumie ponad 800 uczestników, prezesów i przedstawicieli największych koncernów handlowych oraz firm FMCG. W KND udział wzięli również Tadeusz Kościński, minister finansów, Marek Niechciał, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, oraz Christian Verschueren, dyrektor generalny EuroCommerce, największej europejskiej organizacji zrzeszającej handlowców — z 95 organizacjami członkowskimi reprezentującymi 6 mln firm. Obecni byli również m.in. prezesi i kadra menedżerska 16 globalnych sieci handlowych zrzeszonych w POHiD, którzy — występując w roli prelegentów — wyznaczyli strategiczne kierunki działania sektora handlu Polsce w trzech obszarach: nowych technologii i transformacji cyfrowej, nowego modelu biznesu, perspektyw współpracy handlu, przetwórstwa i dystrybucji.

Sektor ten, jak zwraca uwagę szef resortu finansów Tadeusz Kościński, ma wpływ na całą Polskę, m.in. w kontekście innowacyjności.

— Nowoczesna dystrybucja, płatności cyfrowe, samoobsługa, e-paragony, a w przyszłości być może e-faktury, to wszystko bardzo ważne innowacje. Jednocześnie Polska jest postrzegana poprzez produkty oferowane za granicą — tłumaczy Tadeusz Kościński.

Motyw przewodni Kongresu stanowił nowy model biznesu, będący efektem transformacji cyfrowej i rozwoju nowych technologii.

Wśród kluczowych zagadnień całego wydarzenia wymienia się również: strategie działania, konsolidację rynku, eksport polskich produktów, nowości w asortymencie oraz nową generację konsumentów.

— Przyszłość i wspólne wyzwania to motto kongresu i zarazem pytanie, jak stawić czoła dzisiejszej rzeczywistości — mówi Renata Juszkiewicz.

Podkreśla, że KND to miejsce wymiany doświadczeń i dyskusji eksperckich oraz szansa na wymianę praktyk biznesowych. Jest to także inicjatywa, która służy propagowaniu zrównoważonego rozwoju.

Handel jest krwiobiegiem gospodarki

Udział najwyższego szczebla kadry zarządzającej był dla wszystkich uczestników kongresu szansą na poznanie know-how i najlepszych praktyk biznesowych. Liderzy określali także główne czynniki sukcesu firm na polskim rynku. Z kolei podczas debaty poświęconej nowej generacji konsumenta i jego oczekiwaniom w dobie transformacji cyfrowej prelegenci tłumaczyli, jak wykorzystać potencjał nowych technologii, aby odnieść sukces rynkowy i wzbogacić doświadczenia zakupowe konsumenta. Uczestnicy KND mogli się również skupić nad problematyką innowacji produktowych i usługowych w sferze handlu, produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw i płatnościami. Wiele dyskusji poświęcono również współpracy sieci handlowych z sektorem MŚP i producentami płodów rolnych, rozwojowi produktów lokalnych i ekologicznych, zrównoważonemu rozwojowi i inwestycjom społecznym.

Integralnym elementem Kongresu była Strefa Kupców, w której przedstawiciele działów zakupowych największych globalnych sieci handlowych prowadzili rozmowy z dostawcami na temat potencjalnej współpracy.

— Kongres to miejsce, gdzie chcemy podkreślić znaczenie handlu dla naszego kraju, gospodarki i polskiego społeczeństwa. Nie byłoby bowiem sukcesu polskiej gospodarki czy polskiego eksportu bez silnego nowoczesnego handlu. Udało się tego dokonać m.in. dzięki międzynarodowym koncernom handlowym — największe handlowe sieci zainwestowały w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce prawie 50 mld euro, a więc ponad 200 mld zł, przyczyniając się w ten sposób do unowocześnienia kraju. Te firmy przyspieszyły rozwój rolnictwa, sektora MŚP, wdrożyły standardy bezpieczeństwa i dbałości o środowisko. Prowadzą walkę z marnotrawstwem żywności, a także wspierają wiele akcji charytatywnych i programów społecznych zarówno na skalę ogólnopolską, jak i na rynkach globalnych. Nowoczesny handel to również odpowiedzialny pracodawca, który stworzył setki tysięcy nowych miejsc pracy. Wielka dystrybucja wprowadziła również wysokie standardy bezpieczeństwa i jakości żywności do polskiej produkcji — opowiada Renata Juszkiewicz.

Dziś sektor dystrybucji uchodzi za jednego z największych pracodawców w polskiej gospodarce. Międzynarodowe sieci handlowe stworzyły ok. 250 tys. miejsc pracy. Co warto podkreślić, globalne sieci przywiązują dużą uwagę do regionalnej oferty — 90 proc. produktów oferowanych przez sieci handlowe pochodzi od polskich producentów.

— Nowoczesny handel przyczynił się również w znacznym stopniu do rozwoju polskiego eksportu — obecnie polskie firmy eksportują za pośrednictwem sieci handlowych na rynki zagraniczne towary o wartości 10 mld zł rocznie — opowiada Renata Juszkiewicz.

RetailTec i zamknięty obieg

Jakie są dziś megatrendy w europejskim handlu? Zdaniem Christiana Verschuerena do strategicznych obszarów, z którymi będzie musiała się zmierzyć branża w najbliższym czasie, należą: transformacja cyfrowa, spowolnienie gospodarcze oraz kwestia ochrony środowiska. Dyrektor generalny EuroCommerce zwraca również uwagę na kwestie uczciwej konkurencji oraz nowych nawyków konsumenckich. Jednym z nich jest rosnące znaczenie ekologicznej żywności.

— Wiele dużych brandów podąża w tym kierunku i wypuszcza na rynek tego typu produkty. W Polsce rynek organicznej żywności wart był w 2017 r. 235 mln euro — wylicza Christian Verschueren.

Dodaje, że rośnie również znaczenie traceability, czyli śledzenia drogi produktów od momentu ich zbiorów, aż do momentu, gdy trafiają do konsumenta.

— Konsumenci chcą także wiedzieć, skąd pochodzi produkt. Fundamentalną rolę w tym trendzie odgrywa technologia blockchain, która ułatwia współpracę poszczególnym elementom całego łańcucha — tłumaczy Christian Verschueren.

Branża handlowa staje się również odpowiedzialnym uczestnikiem walki o zdrowie naszej planety. M.in. duże sieci zaczynają walczyć z marnotrawstwem żywności, np. Auchan i Lidl proponują klientom przecenione o 50 proc. produkty z krótkim terminem ważności. Na rynku pojawia się także coraz więcej inicjatyw wdrażających w życie ideę gospodarki obiegu zamkniętego. Dla przykładu sieć IKEA proponuje ekologiczne rozwiązanie polegające na leasingu mebli.

— W polskich sklepach pojawiają się również urządzenia do gromadzenia odpadów — zauważa Christian Verschueren.

Renata Juszkiewicz dodaje, że na polską branżę handlową w dużym stopniu wpływa legislacja. Najbardziej znany przykład, który odbił się negatywnie na obrotach sieci, to wprowadzony w ostatnich latach zakaz handlu w niedziele. A od przyszłego roku zakaz ten będzie już dotyczyć wszystkich niedziel.

— By w dzisiejszych realiach rynkowych firmy mogły dalej się rozwijać, muszą dokonać redefinicji dotychczasowych modeli biznesowych — przekonuje Renata Juszkiewicz.

Nowoczesny handel zmienia oblicze gospodarki

Wysoka jakość produktów oraz nowoczesne rozwiązania przyczyniają się do rozwoju branży handlowej i logistycznej w Polsce.

Podczas gali Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji, Prezydium POHiD — pod przewodnictwem prezes zarządu POHiD Renaty Juszkiewicz — nagrodziło m.in. firmy producenckie, firmy ekologiczne i oferujące produkty lokalne oraz najlepsze start-upy z obszaru nowych technologii. Laureatów konkursu Modern Retail Awards wyłoniła niezależna kapituła konkursowa, stanowiąca grono uznanych ekspertów reprezentujących m.in. sieci handlowe, przedstawicieli placówek naukowych, firm doradczych i wybitnych ekonomistów. Nagrody powędrowały do firm, które przyczyniły się do rozwoju sektora handlu i dystrybucji w Polsce.

W trakcie uroczystej gali wieńczącej Kongres Nowoczesnej Dystrybucji nagrodzono laureatów konkursu Modern Retail Awards. Statuetki powędrowały do przedstawicieli firm z branży handlu detalicznego, dystrybucji oraz nowoczesnych technologii.

W kategorii Retail Tech Award statuetkę otrzymał ZenCard, spółka kapitałowa PKO BP, oferująca pierwszą technologię, która pozwala sieciom handlowym powiązać swoje programy lojalnościowe z kartami płatniczymi dowolnego banku. Zwycięzcą w kategorii Food & Farming została Mleczarnia EkoŁukta, niewielkie przedsiębiorstwo mleczarskie, stosujące tradycyjne metody produkcji, którego głównym celem działalności jest produkcja certyfikowanej żywności ekologicznej.

Z kolei w kategorii Start-up statuetka powędrowała do spółki Synati, oferującej pierwsze na świecie całkowicie bezprzewodowe rozwiązanie pozwalające na prowadzenie fizycznych statystyk odwiedzin w sektorze retail.

Nagrodę w kategorii Local product otrzymała spółka Ami Polska, rodzinna firma, która jest największym w Europie hodowcą gęsi i liderem w hodowli kaczek w Polsce.

Laureatem kategorii Food Production została Spółdzielcza Mleczarnia Spomlek z Radzynia Podlaskiego — jeden z największych polskich producentów sera.

Statuetkę w kategorii Payments otrzymała spółka PayPo, lider płatności odroczonych w Polsce, zaś w kategorii Eco — Stella Pack, jeden z największych w Europie producentów worków na śmieci oraz dystrybutorów niechemicznych środków czystości. Wyróżnienie Eco przypadło natomiast firmie Farma Świętokrzyska, która jest ekologicznym gospodarstwem rolnym z prawie 20-letnim doświadczeniem, a jednocześnie jedną z największych polskich firm oferujących ekologiczne warzywa, owoce oraz przetwory.

W kategorii Own Brand laureatem została firma Maspex, jedna z największych firm w branży spożywczej w naszej części Europy.

Natomiast w kategorii NonFood Production statuetki powędrowały do dwóch podmiotów — firmy Befaszczot, najstarszego w Polsce Zakładu Pracy Chronionej produkującego szczotki, pędzle, wałki i inne narzędzia malarskie, oraz dla znanej firmy kosmetycznej — dr Irena Eris.

Z kolei działająca w branży logistycznej firma CHEP Polska otrzymała statuetkę w kategorii Supply Chain & Logistics.

Nagrodę specjalną odebrała również prezes POHiD Renata Juszkiewicz.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗