Branża olejarska: po raz pierwszy przerobione ponad 3 mln ton rzepaku

W 2020 roku po raz pierwszy w historii przerób rzepaku w PSPO przekroczył próg 3 mln ton. W tłoczniach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Oleju wyniósł łącznie 3,15 mln ton wobec 2,96 mln ton nasion w 2019 r. - poinformowało Stowarzyszenie.

„Pierwszy raz w historii branży przekroczyliśmy próg przerobu 3 mln ton nasion, co jest niewątpliwie sukcesem całego łańcucha dostaw i zagospodarowania produktów przerobu rzepaku. Obecnie wydaje się, że kluczową kwestią na przyszłość jest ustabilizowanie podaży rzepaku, a jeśli będzie to możliwe, dalszy jej wzrost, co oczywiście wymaga podjęcia konkretnych działań choćby w kontekście wyzwań, jakie stawia przed rolnictwem strategia Europejskiego Zielonego Ładu” – skomentował prezes Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju Mariusz Szeliga.