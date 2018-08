Brazylia chce powstrzymać napływ imigrantów z pogrążonej w kryzysie Wenezueli

Władze brazylijskiego stanu Roraima zwróciły się poniedziałek do sądu najwyższego Brazylii o zablokowanie napływu imigrantów z Wenezueli, stanowiącego coraz większy problem. Tymczasem sytuacja gospodarcza w Wenezueli staje się coraz bardziej dramatyczna.

Reuters odnotowuje, że w ostatnich latach do stanu Roraima przybyły dziesiątki tysięcy Wenezuelczyków, uciekających przed chaosem gospodarczym i politycznym w swoim kraju. Według przedstawicieli brazylijskich władz ta fala imigrantów przeciążyła system opieki społecznej i spowodowała wzrost przestępczości. W stanie Roraima dochodzi do incydentów na tle ksenofobicznym.



Tymczasem w Wenezueli władze przystąpiły w poniedziałek do wprowadzania reform zapowiedzianych przez prezydenta Nicolasa Maduro. Zmiany rozpoczynają się od wprowadzenia nowej waluty - "suwerennego bolivara". Od dotychczasowego bolivara odcięto aż pięć zer. Maduro zapowiada też podniesienie pod koniec września cen paliw do poziomu międzynarodowego, a ponadto zwiększenie od 1 września płacy minimalnej o ponad 3 tys. proc.



Banki w Wenezueli zamknięto w poniedziałek w ramach przygotowań do emisji "suwerennego bolivara", który - na co liczą władze - ma pomóc w zapanowaniu nad inflacją.



Krtytycy twierdzą jednak, że działania te tylko zaszkodzą podupadającej coraz bardziej gospodarce - prawdopodobnie jeszcze przyspieszą hiperinflację. Ekonomiści Międzynarodowego Funduszu Walutowego przewidują, że stopa inflacji może w tym roku przekroczyć w Wenezueli 1 milion procent, a gospodarka - skurczyć się o 18 proc. Filiżanka kawy kosztuje obecnie w Wenezueli ponad 2 miliony dotychczasowych bolivarów.



Stara waluta pozostanie w obiegu przez okres przejściowy. W Wenezueli podejmowano już podobne działania w 2008 roku, kiedy pod rządami ówczesnego prezydenta Hugo Chaveza wprowadzono nową walutę, odcinając trzy zera od starej.



AP pisze, że Maduro jeszcze spotęgował chaos ogłaszając, że płace, ceny i emerytury będą powiązane z petro - ogłoszoną w lutym kryptowalutą, która jednak dotąd nie pojawiła się w obiegu. Według Maduro 1 petro ma być warte 60 USD. Kryptowaluta ma mieć pokrycie w zasobach surowcowych Wenezueli.



Wenezuela z jej największymi na świecie zasobami ropy naftowej była kiedyś jednym z najlepiej prosperujących państw Ameryki Łacińskiej, ale dwie dekady korupcji i złego zarządzania pod rządami socjalistów, w połączeniu z niedawnymi spadkami cen ropy, pogrążyły ten kraj w historycznym kryzysie gospodarczym i politycznym - podkreśla Associated Press.