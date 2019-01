Brazylia: Prezydent Bolsonaro ogłosił wstępny plan prywatyzacji

Nowy prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, który objął we wtorek swój urząd, ogłosił w czwartek wstępny program zapowiadanej w toku kampanii wyborczej prywatyzacji głównych sektorów gospodarki m.in. lotnisk, kolei i portów.

"Na początek dzięki prywatyzacji 12 portów lotniczych i czterech morskich ściągniemy szybko do Brazylii ponad 1,8 miliarda dolarów" - zapowiedział Bolsonaro.



63-letni przywódca skrajnej prawicy, który wygrał październikowe wybory, wyraził przekonanie, że uruchomienie w gospodarce procesów prywatyzacyjnych na wielką skalę pozwoli na początek "rozwinąć brazylijską infrastrukturę komunikacyjną".



Według ministra gospodarki Paulo Guedesa, "szybkie prywatyzacje staną się fundamentami liberalnego programu gospodarczego" rządu prezydenta Bolsonaro.



Guedes - ekonomista ze szkoły chicagowskiej, jak podkreślają media brazylijskie - otrzymał od Bolsonaro "wolną rękę" w kierowaniu gospodarką. Minister znany jest jako zwolennik zdecydowanego redukowania roli państwa w gospodarce, cięcia kosztów administracji i prywatyzowania wszystkich przedsiębiorstw nie zaliczanych do kluczowych dla sektora publicznego.



W polityce zagranicznej, jak wynika z jego dotychczasowych wypowiedzi, prezydent Bolsonaro pójdzie kursem zbliżonym do prezydenta USA Donalda Trumpa "odrzucając multilateralizm lewicowych rządów, kursem zbliżenia do Izraela i będzie krytyczny wobec Chin oraz sceptyczny wobec zagrożeń klimatycznych" - pisze AFP.



Ta wizja - jak dodaje AFP - zawarta była w środowym wystąpieniu nowego brazylijskiego ministra spraw zagranicznych Ernesto Araujo na pierwszym posiedzeniu rządu. Szef dyplomacji zadeklarował też wolę "uwolnienia brazylijskiej polityki zagranicznej od piętna lewicowych rządów".