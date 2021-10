Brazylijski Cosan dołącza do amerykańskiego funduszu zajmującego się technologiami klimatycznymi

Brazylijska firma energetyczna Cosan dołączyła do amerykańskiego funduszu Fifth Wall Climate Tech Fund jako inwestor i partner. Umowa ta daje jej również preferencyjny dostęp do inwestycji w startupy opracowujące rozwiązania o niższej emisji dwutlenku węgla.

3D Animation Production Company/Pixabay