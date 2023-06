Brexit bardzo boli brytyjską gospodarkę i prowadzi do zmian w UE

Brytyjczycy coraz wyraźniej odczuwają nieprzyjemny fakt, że ich kraj wśród największych gospodarek świata rozwija się najwolniej, a jednocześnie doświadcza najwyższej inflacji. Jednym z ważnych powodów tej dywergencji między trendem rozwoju a trendem cen jest brexit — wyjście kraju z Unii Europejskiej, które dokonało się na początku 2020 r. Odcięcie od europejskich i światowych rynków obniżyło potencjał gospodarki i zwiększyło presję na ceny.

Dla nas w Polsce ma to m.in. takie znaczenie, że przyspiesza proces zacieśniania integracji wewnątrz UE. Postrzegane koszty opuszczenia UE rosną, a więc bodźce do zacieśniania integracji — m.in. przez poszerzanie obszarów podlegających decyzjom na poziomie UE, a nie krajów — rosną.

Co do danych — w I kw. 2023 r. PKB Wielkiej Brytanii był o 2,1 proc. niższy niż w ostatnim kwartale przed wyjściem z UE. To najsłabszy wynik wśród krajów G7. Porównywalny spadek zanotowały Niemcy, których gospodarka cierpi z powodu stagnacji w sektorze motoryzacyjnym, choć Niemcy miały w tym okresie niższą inflację. Jednocześnie od momentu wyjścia z UE Wielka Brytania zanotowała najwyższą inflację z krajów G7. W przypadku cen porównywalny wzrost zanotowały Stany Zjednoczone, ale tam z kolei w tym okresie był bardzo wysoki wzrost gospodarczy.

Oczywiście te dane nie przesądzają o tym, jakie są koszty brexitu. W ostatnich latach świat przechodził ogromne wstrząsy gospodarcze i wyciąganie strukturalnych wniosków na podstawie różnic między krajami jest w takich warunkach utrudnione. Ale przekonanie o negatywnym wpływie brexitu na gospodarkę panuje wśród samych Brytyjczyków, zarówno w społeczeństwie ogółem, jak też wśród ekonomistów.

Bank Anglii we współpracy z organizacjami pozarządowymi regularnie prowadzi konsultacje społeczne w celu zrozumienia spojrzenia obywateli na problemy ekonomiczne kraju. W marcowym raporcie z takich konsultacji napisano, że obywatele uważają brexit — oprócz wojny i pandemii — jako jeden z najważniejszych czynników powodujących inflację. Również inne badania wskazują na narastające niezadowolenie z wyjścia z UE — według YouGov (międzynarodowa grupa badawcza) w momencie wychodzenia z UE około 40 proc. obywateli uważało to za dobrą decyzję, dziś ich odsetek wynosi około 32 proc., a tylko 9 proc. uważa, że brexit był sukcesem.

Szacunki ekonomiczne prowadzone przez think tank CER (Centre for European Reform) wskazują, że brytyjski PKB jest o 5-6 proc. niższy, niż byłby bez opuszczenia UE, choć opinie są bardzo różne. W marcu tego roku Jonathan Haskel, członek rady polityki pieniężnej Banku Anglii, wskazywał na szacunki mówiące o stracie 1,3 proc. PKB w wyniku brexitu. To wciąż sporo.

Los brytyjskiej gospodarki na pewno jest jednym z argumentów w rękach zwolenników ściślejszej integracji w ramach UE. Skoro koszty wyjścia z UE są najwyraźniej wysokie, to łatwiej jest wprowadzać polityki oparte na decyzjach wspólnotowych, czyli podejmowane głosowaniem większościowym zamiast jednomyślności. W ostatnich miesiącach Francja i Niemcy coraz częściej opowiadają się za wprowadzeniem głosowania większościowego w obszarze polityki zagranicznej UE. Trudno to połączyć z ich faktycznymi działaniami, takimi jak konsultacje prowadzone z Chinami czy rozmowy prowadzone z Rosją, które są dokonywane samodzielnie i bez porozumienia z innymi dużymi krajami UE, a wszystkie reformy wspólnot europejskich i UE rodziły się w bólach. Ważne jest teraz to, by dostrzec, że może nas czekać istotne przyspieszenie integracji, a my w Polsce musimy znaleźć sposób, jak się w tym konstruktywnie odnaleźć.