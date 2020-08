Bruksela sprawdza pomoc dla LG Chemu

Po raz pierwszy Komisja Europejska zbada, czy grant wypłacony przez polski rząd inwestorowi oraz zwolnienia podatkowe nie naruszają unijnych zasad.

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające, czy wsparcie publiczne wysokości 95 mln EUR udzielone przez polskie władze LG Chemowi na rozbudowę zakładu produkującego baterie do aut elektrycznych w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem jest zgodne z przepisami UE. Jeszcze nigdy polski rząd nie musiał się tłumaczyć z pomocy dla firm.

- Unijne zasady pomocy państwa umożliwiają państwom członkowskim pobudzanie wzrostu gospodarczego w europejskich regionach znajdujących się w niekorzystnym położeniu. Musimy jednak upewnić się, że wsparcie publiczne jest rzeczywiście potrzebne do przyciągnięcia inwestycji prywatnych do danego regionu i zapobiec sytuacji, w której beneficjent pomocy zyskuje nieuczciwą przewagę nad konkurentami, na koszt podatników. Gruntownie zbadamy, czy wsparcie ze strony polskich władz było konieczne, aby nakłonić LG Chem do decyzji o rozbudowie zakładu produkującego baterie w Polsce, oraz czy wsparcie to ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zakłóca konkurencji ani nie wpływa niekorzystnie na spójność w UE – mówi cytowana w komunikacie Margrethe Vestager, unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.

KE ma wątpliwości, czy środek wywołuje efekt zachęty, czyli, czy na decyzji o zwiększeniu mocy produkcyjnych w Polsce zaważyło wsparcie, czy zostałaby ona zrealizowana i bez niego. Kolejna sprawa to wkład wsparcia publicznego w rozwój regionalny oraz jego odpowiedniość i proporcjonalność. „Na obecnym etapie Komisja nie może wykluczyć, że wsparcie publiczne przekracza maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy dla projektu” - czytamy w komunikacie.

Wszczęcie szczegółowego postępowania daje stronie polskiej i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat wspomnianego środka pomocy.

Fabryka baterii do samochodów elektrycznych LG Chemu to największy w Europie tego typu zakład. Pierwszy etap inwestycji rozpoczął się w 2016 r. Otrzymał wówczas pomoc publiczną, którą KE zatwierdziła w 2019 r. Pomoc sięgnęła 36 mln EUR, a składał się na nią grant (25 mln zł) i zwolnienia podatkowe. W 2017 r. koncern zdecydował się na rozbudowę kosztem ponad 1 mld EUR. Polski rząd zaoferował spółce najwyższy w historii działającego od 2007 r. roku programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki grant – 242,6 mln zł oraz zwolnienia podatkowe w ramach specjalnej strefy ekonomicznej (tarnobrzeskiej). Informację o pomocy publicznej złożył w KE w ubiegłym roku.

W 2018 r. LG Chem ujawnił, że szuka w Polsce miejsca pod drugą fabrykę baterii do samochodów elektrycznych. Z informacji „PB” wynikało, że Koreańczycy oczekiwali m.in. 70 mln EUR grantu.

Eksperci nie kryją zdziwienia postępowaniem wszczętym przez Komisję Europejską.

- Jestem bardzo zaskoczony. Nie słyszałem o przypadku, żeby w naszym regionie KE wykazała się aż taką podejrzliwością i wytoczyła aż tak potężne armaty przeciwko rządowej decyzji o dofinansowaniu inwestycji. Trudno na tym etapie dopatrywać się przyczyn tego postępowania, ale nie można wykluczyć lobbingu konkurencji – albo konkurencji firmy, albo konkurencji Polski jako miejsca do inwestowania. Nie można też wykluczyć, że jest to jakieś odbicie nie najlepszych relacji z KE – komentuje Sławomir Majman, były prezes PAIZ (obecnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu), obecnie prezes Targów Warszawskich.