Zespół prawników twierdzi, że szef banku centralnego Libanu Riad Salameh wraz z grupą osób stworzyli system korupcji i prania pieniędzy wyprowadzanych z kraju, informuje Reuters.

76-stronicowy raport, do którego dotarła agencja, opisuje aktywa, spółki i firmy inwestycyjne w Wielkiej Brytanii, których wartość szacowana jest na setki milionów funtów. Mają należeć do Salameha, członków jego rodziny oraz znajomych. Przez lata miały służyć do wyprowadzania pieniędzy z Libanu.