Z powodu braku rzeźników brytyjskie firmy mięsne eksportują tusze wołowe do Unii Europejskiej, z której importują je już po podziale, donosi Reuters.

Brytyjskie Stowarzyszenie Przetwórców Mięsa (BMPA) ujawniło, że tusze wołowe są ładowane na ciężarówki i wywożone do Irlandii w celu podziału i pakowania mięsa. Potem jest ono importowane do Wielkiej Brytanii.

fot. Bloomberg

- Z powodu braku pracowników przemysłu mięsnego w Wielkiej Brytanii i ograniczeń rekrutacji spowodowanych przez politykę imigracyjną przetwórcy wykorzystują fakt, że inne kraje mogą korzystać z pracowników z całego świata. W związku z tym eksportują mięso w celu podziału i sprowadzają je do kraju – powiedział Reutersowi Nick Allen, szef BMPA. – Choć oznacza to dodatkowy koszt, to jest lepszą opcją niż puste półki w sklepach i rosnąca liczba zwierząt w gospodarstwach – dodał.

Ujawnił, że w wielu krajowych przetwórniach mięsa brakuje od 15 proc. do nawet 20 proc. pracowników.

Podobnie jak w przypadku kierowców ciężarówek, rząd Wielkiej Brytanii zgodził się na udzielenie tymczasowych wiz na okres sześciu miesięcy dla ok. 800 zagranicznych rzeźników. Branża szacuje liczbę wakatów na ok. 15 tys.