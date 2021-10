Kancelaria prawna Leigh Day twierdzi, że brytyjscy kierowcy wykonujący usługi dla Amazona za pośrednictwem zewnętrznych partnerów mogą domagać się od giganta e-commerce uprawnień pracowniczych, pisze Reuters.

Kierowcy zatrudnieni przez zewnętrznych partnerów, którzy przewożą paczki dla Amazona, są klasyfikowani jako samozatrudnieni, co oznacza, że ​​nie mają prawa do wynagrodzenia urlopowego i chorobowego oraz płacy minimalnej.

Prawnicy z kancelarii Leigh Day szacują, że o odszkodowania w wysokości ok. 10,5 tys. GBP za każdy przepracowany rok i zmianę warunków zatrudnienia mogą starać się w Wielkiej Brytanii ok. 3 tys. osób. Firma proponuje kierowcom, których miałaby reprezentować, umowę typu “no win, no fee” (nie ma wygranej, nie ma opłaty).

“Zobowiązujemy naszych partnerów, aby kierowcy byli sprawiedliwie wynagradzani i traktowani z szacunkiem, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach o pracy na tym stanowisku” - skomentował Amazon w wydanym oświadczeniu.