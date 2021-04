Puckator ogłosił, że stworzy we Wrocławiu europejskie centrum dystrybucyjne, donosi Business Cornwall.

Brytyjski hurtowy dystrybutor ozdobnych upominków, podarunków, zabawek, artykułów domowych i biżuterii chce, aby jego centrum w Polsce ruszyło od 1 października. Spółka ma już placówki w Hiszpanii, Włoszech i Chinach, skąd sprowadza większość produktów. Ponieważ unijny rynek generuje ok. 50 proc. sprzedaży Puckator boryka się z problemami od początku roku, kiedy brexit wszedł w życie.

- Rynek europejski jest absolutnie kluczowy dla naszej działalności i zależy od szybkiej i opłacalnej dostawy zamówień do naszych klientów – powiedział prezes Mark Howard. - Pomimo wyczerpującego planowania przed brexitem, wynikający z niego wzrost kosztów dystrybucji i znacznie dłuższy czas tranzytu zmusił nas do pilnego poszukiwania alternatyw. W związku z tym jesteśmy w trakcie tworzenia Europejskiego Centrum Dystrybucji we Wrocławiu, w południowo-zachodniej Polsce, aby zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu usług, których oczekują od nas nasi klienci w Europie – dodał.

Spółka wynajęła już 4 tys. metrów kwadratowych magazynu w nowym centrum logistycznym w pobliżu portu lotniczego we Wrocławiu.