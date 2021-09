Brytyjska gospodarka wzrosła w II kw. mocniej niż oczekiwano

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w II kwartale 2021 r. mocniej niż wstępnie szacowano. Ekonomiści nie są już jednak tak optymistyczni w prognozach na drugą połowę br., informuje Reuters.

Zaprezentowane w czwartek przez Narodowy Urząd Statystyczny (ONS) dane pokazały, że brytyjska gospodarka w okresie kwiecień-czerwiec rosła w tempie 5,5 proc. Wstępnie dynamikę wzrostu PKB szacowano na 4,8 proc. W pierwszych trzech miesiącach br. PKB obniżył się natomiast o 1,6 proc.

W ujęciu rocznym tempo wzrostu gospodarczego w II kwartale było o 23,6 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 r. przebijając medianę prognoz na poziomie 22,2 proc.

Jednym z motorów silniejszego wzrostu PKB były w drugim kwartale gospodarstwa domowe, które zwiększyły swoje wydatki o prawie 8 proc. i sięgnęły po swoje oszczędności po koronawirusie, aby je sfinansować. Wskazuje na to spadek tzw. wskaźnika oszczędności do 11,7 proc. z 18,4 proc. w pierwszym kwartale 2020 r.

Eksperci podkreślają, że PKB mógłby być jeszcze wyższy gdyby nie problemy z łańcuchami dostaw, w tym z niedoborem chipów, co ograniczyło wzrost produkcji przemysłowej od kwietnia do czerwca do jedynie 1,8 proc.

W minioną środę przewodniczący Banku Anglii stwierdził, iż gospodarka odzyska poziom produkcji sprzed pandemii na początku 2022 r. – miesiąc lub dwa później niż to przewidywał BoE w sierpniu.

Problemy z łańcuchami dostaw, nowymi przypadkami Covid-19, wysoką inflacją która podraża m.in. koszty surowców, a także braki na rynku paliw będą negatywnie przekładać się na wyniki za III i IV kwartał, co może znacząco spowolnić ożywienie gospodarcze.