Brytyjski rząd pożyczył w lutym mniej niż oczekiwano

W lutym 2021 r. brytyjski rząd pożyczył z rynku 19,1 mld funtów (26,6 mld USD). To wartość nieco niższa od zakładanej przez ekonomistów, donosi Reuters.

Jeśli tendencja zostanie podtrzymana, jest szansa na mniejszy deficyt budżetowy jaki prognozowany jest na br.

Ekonomiści spodziewali się, że rząd zmuszony będzie pozyskać w lutym około 21 mld GBP.

W rezultacie po lutym wartość deficytu budżetowego po 11 miesiącach roku obrotowego wzrosła do niemal 279 mld GBP. Tymczasem prognozy mówią, że w całym roku finansowym kończącym się 31 marca rząd ma pożyczyć ponad 350 mld GBP. To najwyższa relacja długu do wielkości całej gospodarki od czasów II wojny światowej.

Zaprezentowane przez Narodowy Urząd Statystyczny dane o zadłużeniu nie obejmują 27,2 mld GBP odpisów na pożyczki z tytułu pandemii Covid, które trzeba będzie uwzględniać zgodnie z szacunkami Urzędu Odpowiedzialności Budżetowej (OBR).

Według prognoz OBR, pożyczki w roku obrotowym 2021/2022 mają zmniejszyć się do 234 mld GBP.

Tymczasem dług publiczny Wielkiej Brytanii w lutym wyniósł 2,131 bln GBP co stanowiło 97,5 proc. w relacji do PKB.