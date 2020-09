Brytyjskie restauracje same dotują klientów

Poniedziałek był w Wielkiej Brytanii ostatnim dniem rządowej akcji dofinansowania jedzenia poza domem.

Podczas trwającej przez cały sierpień akcji „Eat Out to Help Out” klienci restauracji, kawiarni, barów, pubów i stołówek mieli w poniedziałki, wtorki i środy zniżki na jedzenie do 50 proc. Resztę pokrywał budżet państwa. Maksymalna wartość rabatu to 10 GBP na osobę. Program cieszył się bardzo dużą popularnością — do udziału zgłosiło się ponad 84 tys. lokali, a ciągu pierwszych trzech tygodni ze zniżek skorzystano 64 mln razy na kwotę 336 mln GBP. Portal OpenTable, za pomocą którego można rezerwować stolik, poinformował, że liczba rezerwacji była znacząco większa niż w analogicznych dniach zeszłego roku. Część właścicieli lokali apelowała do rządu o przedłużenie programu, zwracając uwagę, że szczególnie trudne dla nich są październik i listopad, kiedy zawsze spada liczba klientów.