BŚ: ożywienie polskiej gospodarki powinno się utrzymać w latach 2022–2023

Trend ożywienia gospodarczego w Polsce w 2021 r. utrzyma się w latach 2022–2023, a wzrost pozostanie na poziomie około 4,5–4,7 proc. w ciągu najbliższych kilku lat - poinformowała dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską Gallina Vincelette.

"Obecnie widzimy, że w 2021 r. gospodarka już się ożywia, a oczekiwania wzrostu gospodarczego, które w zeszłym roku nie spełniły się, są teraz na poziomie sprzed pandemii. Jest to bardzo pozytywny trend i spodziewamy się, że trend ten utrzyma się w latach 2022–2023, a wzrost pozostanie na poziomie około 4,5–4,7 proc. w ciągu najbliższych kilku lat" – powiedziała Vincelette w opublikowanej we wtorek wypowiedzi dla portalu Obserwator Finansowy.

Jak stwierdziła Vincelette, w 2020 r. pandemia COVID-19 spowodowała, że polska gospodarka przestała rosnąć po raz pierwszy od trzech dekad.

"Gospodarka skurczyła się o 2,7 proc., co w porównaniu ze spadkiem wzrostu w Unii Europejskiej o 6 proc. jest w rzeczywistości łagodnym spadkiem. Niezwykle ważne jest tu bezprecedensowe wsparcie, jakiego władze udzieliły w celu ochrony dochodów, ochrony miejsc pracy. Należy docenić rolę zarówno Narodowego Banku Polskiego, jak i rządu" - powiedziała.

Jej zdaniem, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej perspektywy wzrostu, które są obecnie pozytywne, w krótkim okresie są silnie uzależnione od dwóch czynników. Po pierwsze, od wskaźnika szczepień i rozwoju epidemii wirusa COVID-19, a także od poziomu niepewności w stosunku do szczepień we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

"Po drugie, inflacja i wydarzenia, które decydują o inflacji. W średnioterminowej perspektywie będziemy przyglądać się rozwojowi sytuacji w sektorze finansowym, który oczywiście wpłynie na perspektywy wzrostu – powrót firm do normalności, powrót ludzi do pracy. To ważne czynniki, na które należy zwrócić uwagę" – stwierdziła Vincelette.

Zdaniem dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską, w perspektywach wzrostu widać też pozytywy, które pochodzą z dwóch źródeł.

"Po pierwsze, rozwój cyfryzacji. Podczas pandemii w 2020 r. obserwowaliśmy i nadal obserwujemy niesamowity wzrost absorpcji technologii, które w połączeniu z inwestycjami mogą faktycznie przynieść wzrost wydajności, co z kolei może mieć pozytywny wpływ na perspektywy gospodarcze. Innym pozytywnym czynnikiem, który może korzystnie wpłynąć na perspektywy gospodarcze tego regionu, jest przejście na zielone technologie, które faktycznie podniosłyby jakość wzrostu i zapewniły jego stabilność w przyszłości" - powiedziała.