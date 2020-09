Buchholtz: przemysł się odradza, ale wolniej niż przed miesiącem

Dane o PMI przemysłu Polski w sierpniu to sygnał, że odmrażanie gospodarki przynosi rezultaty, ale jednocześnie nie oznacza to automatycznie wysokiego popytu na wszystkie kategorie dóbr, wskazuje dr Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan. - Obawy o drugą falę i niski popyt inwestycyjny to cześć obrazu gospodarki - dodaje.

PMI przemysłu spadł w sierpniu do 50,6 pkt. z 52,8 pkt. w lipcu.



- Subwskaźniki PMI w sierpniu tworzą dość ciekawy obraz. Utrzymany poziom nowych zamówień zawdzięczamy podmiotom zagranicznym - zwraca uwagę Buchholtz. - Wzrost produkcji w istotnej części przypisuje się nadrabianiu zaległości. Zatrudnienie nadal spada, mimo tarcz antykryzysowych obwarowanych kryterium utrzymania zatrudnienia (tu zapewne znaczenie ma dostęp do wsparcia dla dużych podmiotów). Redukowane są zapasy materiałów i półproduktów, jak również wyrobów gotowych. Jest to czytelny sygnał niepewności gospodarczej - dodaje.