Buda: subwencja inwestycyjna dla samorządów ma wynieść ok. 13 mld zł

Ok. 13 mld zł ma wynosić subwencja inwestycyjna dla samorządów, która będzie refinansowała koszty inwestycji przez nie ponoszone - powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda odnosząc się do propozycji zawartej w Polskim Ładzie dot. zmniejszenia wpływu z PIT dla samorządów.

W sobotę odbyła się prezentacja Polskiego Ładu, podczas, której wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin, przyznał, że na podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł stracą samorządy. Zapowiedział, że "z inicjatywy Porozumienia zamieniamy Rządowy Fundusz Inicjatyw Lokalnych w trwałą subwencję rozwojową dla samorządów". Jak dodał, subwencja będzie działała na podstawie "obiektywnego algorytmu".

Buda w poniedziałek na antenie Polsat News wskazał, że niższy PIT "to przede wszystkim ubytek w budżecie państwa, bo większość PIT-u spływa do budżetu państwa, tylko mniejszy udział - 45 proc. - wpływa do samorządów".

"Rzeczywiście nie chcemy tego tak zostawić i chcemy wprowadzić taki fundusz inwestycyjny, czyli taką subwencję inwestycyjną, która będzie związana z refinansowaniem kosztów inwestycji - można powiedzieć. I to będzie kwota około 13 mld zł" - poinformował.

Jak dodał, "będziemy posługiwali się tutaj takim algorytmem, który będzie dzielił te środki na rzecz samorządów. To będzie transparentne, przejrzyste - dodatkowy strumieniem przychodu dla samorządów, które chcą się rozwijać, inwestować" - wyjaśnił.

Pytany, kto zyska na Polskim Ładzie, odparł, że większość społeczeństwa, ponad 18 mln Polaków.

"Przekładając na emerytów, to 91 proc. będzie miało niższy podatek, a 65 proc. w ogóle go nie zapłaci" - powiedział. Jak dodał, "zdecydowana większość Polaków odczuje to pozytywnie".

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Zakłada m.in. obniżkę podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł, podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), 7 proc. PKB na zdrowie; inwestycje, które dadzą 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności.