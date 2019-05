Budimex z nagrodą za powykonawczy model BIM dla Lidla

Budimex SA został laureatem statuetki TopBuilder 2019 za zastosowanie modelu BIM przy tworzeniu centrum logistycznego dla Lidla i przekazanie modelu powykonawczego klientowi.

Dzięki wykorzystaniu tej nowoczesnej technologii prace budowlane przy realizacji kontraktu przebiegały sprawniej, a inwestor ma ułatwiony dostęp do dokumentacji powykonawczej.Mimo że sektor budowlany w Polsce przechodzi ostatnio trudny okres, to poziom jego innowacyjności stale rośnie. Przypominają o tym coroczne nagrody TopBuilder, które wskazują najciekawsze rozwiązania oraz inwestycje tej branży. W tym roku kapituła konkursu po raz kolejny wyróżniła firmę Budimex. Lider polskiego budownictwa, w XI już edycji konkursu, odebrał nagrodę w kategorii IT za zastosowanie technologii BIM przy budowie magazynowego...