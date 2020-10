Budować czy remontować

Bankom przybywa konkurencji ze strony fintechów, ale także bigtechów i firm e-commerce. Jaka przyszłość czeka instytucje finansowe — zastanawiali się eksperci podczas Asseco Banking Forum 2020. Na forum miała także premierę platforma Asseco Boox do obsługi i sprzedaży produktów finansowych.

— Konsolidacja rynku bankowego, wejście nowych graczy — fintechów oraz środowisko niskich stóp procentowych ukształtowały w ostatnich latach warunki funkcjonowania sektora finansowego. W tym roku do wymienionych czynników doszedł jeszcze jeden — niepewność i nieprzewidywalność najbliższej przyszłości, związana z pandemią koronawirusa i jej skutkami zarówno społecznymi, jak i ekonomicznymi. Wymusza to na bankach ponowne rozstrzygnięcie znanych wcześniej dylematów. Różnica jest taka, że tym razem nie chodzi o większą czy mniejszą efektywność jako skutek podejmowanych decyzji. Teraz te decyzje mogą przesądzać o przetrwaniu instytucji finansowych — mówił we wprowadzeniu do forum Adam Góral, prezes Asseco Poland.