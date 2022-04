Budowanie to sztuka

Deweloperska Grupa Lalak działa na terenie Lublina. Buduje oraz inwestuje w sektorze nieruchomości komercyjnych i deweloperskich. Dysponuje bogatą ofertą powierzchni na wynajem oraz atrakcyjnymi mieszkaniami w stanie deweloperskim.

Od ponad 3 lat Lalak Development realizuje w Lublinie przy ul. Wolińskiego inwestycję deweloperską Diamentowe Wzgórze. Osiedle znajduje się w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego i Lasu Dąbrowa. Docelowo to kompleks 8 nowoczesnych budynków z mieszkaniami w metrażu od 27 do 132 m kw.

Inną inwestycją firmy jest osiedle Felin Park usytuowane we wschodniej części Lublina, w rejonie ulic Droga Męczenników Majdanka i Józefa Franczaka „Lalka”. Całość obejmuje cztery budynki mieszkalne o czterech kondygnacjach ze 144 funkcjonalnymi mieszkaniami.

W II kwartale 2021 r. Lalak Development rozpoczął budowę apartamentowca Chodźki Residence. To idealne miejsce dla osób ceniących sobie miejskie życie i bliskość z naturą. Nowoczesny design apartamentowca wyróżnia się na tle otoczenia. Na terenie inwestycji rozmieszczonych zostanie 270 funkcjonalnych mieszkań i apartamentów o powierzchni od 27 do 126 m kw. Teren inwestycji znajduje się w dzielnicy Czechów z szybkim i łatwym dojazdem do centrum i innych dzielnic, a zatem będzie tu spełniona koncepcja tzw. 15-minutowego miasta.

Nową inwestycją spółki jest osiedle Diamentowe Tarasy w dzielnicy Wrotków. To kameralne i nowoczesne osiedle dla wszystkich, którzy przy wyborze mieszkania kierują się wygodą, dobrym wykonaniem oraz koncepcją zrównoważonego rozwoju. W planach na 2022 r. są kolejne prestiżowe inwestycje w Lublinie, tj. przy ul. Morwowej, Chodźki, Koncertowej, Wolińskiego, Narcyzowej i Jemiołuszki.

Wszystkie realizowane przez Grupę Lalak projekty wyróżniają się ciekawą architekturą, dbałością o szczegóły, solidnością wykonania, zresztą sam deweloper cieszy się od kilkunastu lat dobrą opinią i dynamicznie się rozwija.

Grażyna Herich