Buffett kupuje akcje kopalni złota, cena kruszcu znów powyżej 2000 USD

Po gwałtownej korekcie spadkowej w poprzednim tygodniu, notowania złota powróciły do wzrostów. Wczoraj ceny złota zwyżkowały aż o 2,5%, a dzisiaj kontynuują ruch w górę. Tym samym, dzisiaj rano ceny złota na nowo pokonały psychologiczną barierę na poziomie 2000 USD za uncję.

Zwyżka cen złota jest w dużej mierze rezultatem słabości amerykańskiego dolara. US Dollar Index w ostatnich dniach porusza się w dół, oscylując już w okolicach tegorocznych minimów. Istotny wpływ na wartość USD, a tym samym także na ceny złota, prawdopodobnie będzie mieć jutrzejsza publikacja minutes z posiedzenia FOMC, które rzucą więcej światła na perspektywy polityki monetarnej Fed w najbliższych miesiącach.



Kupującym na rynku złota pomogły także informacje o tym, że spółka Warrena Buffetta, Berkshire Hathaway, kupiła akcje drugiego największego producenta złota na świecie, spółki Barrick Gold. Taki ruch ze strony jednego z największych krytyków inwestowania w złoto świadczy o tym, że nawet Buffett przekonał się do pozytywnych długoterminowych perspektyw dla cen złota. Mimo że najsłynniejszy inwestor świata nie wszedł na rynek kruszcu bezpośrednio, to zainwestował pośrednio, bowiem ceny akcji spółki Barrick Gold są silnie skorelowane z notowaniami złota na globalnym rynku.