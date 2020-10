Bullard: możliwe mocne odbicie na rynku pracy w USA

Na amerykańskim rynku pracy możliwa jest szybka poprawa kiedy wysłani na urlopy pracownicy zaczną wracać do firm, a pandemia znajdzie się wreszcie pod kontrolą, powiedział James Bullard, szef Fed w St. Louis.

- Dynamika rynku pracy jest bardzo odmienna od tej, której można zwykle oczekiwać w czasie recesji – powiedział Bullard podczas wirtualnego panelu dyskusyjnego z innymi bankierami centralnymi. – Jest bardzo możliwe, że będziemy mieli całkiem dobre wyniki rynku pracy, dalszy względnie szybki spadek bezrobocia i dlatego dobre perspektywy dla gospodarki USA – dodał.

W ostatnich miesiącach doszło do wystromienia krzywej rentowności USA, co sugeruje wzrost optymizmu inwestorów co do perspektyw gospodarki, zwrócił uwagę szef Fed w St. Louis.

Choć gospodarka USA wciąż zwiększa ilość miejsc pacy, to liczba osób bezrobotnych wzrosła w ubiegłym miesiącu do siedmioletniego maksimum 3,8 mln, a liczba Amerykanów tymczasowo niepracujących spadła o 1,5 mln i wynosiła 4,6 mln.

Bullard jest jednym z największych optymistów we władzach Fed. Jest przekonany, że poprawa sytuacji gospodarczej w USA będzie następować nawet bez kolejnych działań stymulacyjnych. Pozostali członkowie władz Fed uważają jednak, że potrzebne jest wsparcie dalszego wzrostu.